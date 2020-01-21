وسط الغليان.. وزير المالية اللبناني: ساعات وتشكل حكومة جديدة

يرأسها حسان دياب

شهدت الساحة اللبنانية خلال الساعات الماضية تطورات جديدة حيث أفاد وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، بقرب إعلان الحكومة الجديدة، التي يرأسها حسان دياب.



وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قال حسن خليل، في تغريدة على حسابه في تويتر "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، مضيفاً أن "رئيس البرلمان نبيه بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها".



وتابع "كان بري على تواصل مع الجميع طوال اليوم وتيار المردة جزء منها وحزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبداً".



من جهته وفي سياق متصل قال النائب جميل السيد عبر تويتر إنه أبلغ حزب الله الجميع أنه قام بواجباته لتأمين التوافق في تشكيل الحكومة داعياً إلى إكمال مساعيهم في ما بينهم ومع الرئيس المكلف.



وكان تيار "المردة"، قد أبدى في وقت سابق، معارضته المشاركة في حكومة يسيطر فيها أحد الأحزاب على الثلث المعطل ولا يحظى بحقيبتين من الحصة المسيحية.