توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الصحفيين السعودية وجمعية الصحفيين الإماراتية

لتطوير العمل الصحفي والإعلامي واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة بالبلدين

وقّعت هيئة الصحفيين السعودية اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الصحفيين الإماراتية في المجال الصحفي والإعلامي؛ في سياق توطيد أواصر العلاقة بين الجانبين، باعتبارهما الجهتين اللتين تمثلان الصحفيين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

واستقبلت جمعية الصحفيين الإماراتية وفدًا صحفيًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الصحفيين السعوديين برئاسة خالد المالك رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية ترمي الاتفاقية، التي وّقعها محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية وخالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، إلى تقوية وتطوير العلاقات بين الصحفيين في البلدين الشقيقين بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لهما بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير العمل الصحفي والإعلامي واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة في البلدين.

ونصّت الاتفاقية كذلك على تنظيم زيارات متبادلة بين مجلسي إدارة الهيئة والجمعية والصحفيين والإعلاميين في البلدين؛ للاطلاع على واقع عمل المؤسسات الإعلامية والصحفية؛ حرصًا على نقل التجارب والخبرات لتطوير العمل الصحفي والإعلامي.

وتضمنت الاتفاقية أن الطرفين سيسعيان إلى تسهيل وتنشيط مشاركة الصحفيين في المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل والأنشطة المختلفة في البلدين، إضافة إلى توفير الفرصة لمشاركة صحفيي البلدين في الدورات التدريبية التي تقام من قبل الجهات الموقعة على الاتفاقية أو التي تنظمها المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى بالتنسيق معها.

وقد اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية بين مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة الجمعية.

وبحسب بنود الاتفاقية، سيتم تنظيم معارض وفعاليات متنوعة تبرز أوجه التطوير ووضع الخطط اللازمة للمرحلة القادمة بما يضمن نجاح وتميز تلك الفعاليات، والعمل على إطلاق منتديات إعلامية متخصصة بين البلدين لمناقشة هموم الصحافة والممارسة الإعلامية وسبل تطويرها وتعزيزها، وتشجيع التوأمة الصحفية بين المؤسسات الصحفية والإعلامية في البلدين.

وستتولى المؤسسات تبادل الأخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية والإعلامية المتعلقة بنشاطات وإنجازات البلدين، وتشجيع الصحفيين ومختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية باعتماد المعايير المهنية عند التناول الصحفي والإعلامي ونشر التقارير الصحفية والإعلامية بعيداً عن المؤثرات الأخرى.

وكان "الحمادي" قد رحب في بداية اللقاء بزيارة الوفد السعودي الشقيق لدولة الإمارات التي تعيش أفراحًا استثنائية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين، تزامنًا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة للدولة.

وقال "الحمادي": هذه الزيارة تأتي استكمالاً لمسيرة التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الجمعية والهيئة داخلياً وخارجياً، وهي تؤكد على التلاحم بين الشعبيين الشقيقين وإبراز دور الإعلام في توطيد ودعم الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين.

من ناحيته، قال "المالك": زيارة وفد هيئة الصحفيين السعوديين لدولة الإمارات تتواءم مع توجهات الجانبين بتكثيف الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي بينهما.

وأضاف: سنعمل على وضع استراتيجية إعلامية موحدة تقدم إعلاماً نوعياً بما يخدم المنطقة وشعوبها، وإن توقيع اتفاقية بين الجانبين خلال الزيارة يؤكد على متانة العلاقات الثنائية والحرص على تبادل الخبرات بما يخدم العمل الإعلامي ويضعنا على عتبة المستقبل المشرق ولبناء كوادر للقيادات الإعلامية والممارسين لمهنة الصحافة والإعلام.

وشهد اللقاء استعراض آفاق وفرص التعاون الإعلامي الإماراتي السعودي وتكامل الإعلام الخليجي وتحديات الإعلام المستقبلية في ظل الحملات الإعلامية الخارجية وفرص الاستفادة من التطور التكنولوجي وكيفية مواجهة الإعلام للحملات المغلوطة المحرضة وغير الصادقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع اختتام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية.