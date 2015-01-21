النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمركز تجاري في مكة المكرمة لعرضه مواد غذائية فاسدة

أستاذ أغذية: "خبز التميس" بريء من زيادة السعرات الحرارية

قارنه بـ 3 أنواع أخرى من المخبوزات.. وأكد أن "المفرود" يتفوق على الجميع

أكد أستاذ الغذاء والتغذية في جامعة الملك سعود د. رشود بن عبدالله الشقراوي، براءة خبز التميس من زيادة السعرات الحرارية مقارنة ببقية المخبوزات.

وقال "الشقراوي" في دراسة نشرها على قناة "دردشة صحية": خبز التميس لا يختلف كثيراً عن الخبز البر أو المفرود من حيث كمية السعرات الحرارية، وذلك بعد وضعهما تحت التحليل المخبري الدقيق.

وأضاف: الحسبة أظهرت أن الـ "100" جرام من التميس تحمل 281 كالوري، فيما تحتوي مثيلتها من خبز البر "252" كالوري، يليها الخبز التنوري بـ "266" سعره حرارية، ويتفوق عليهما جميعاً الخبز المفرود بـ "288" سعره حرارية لكل 100 جرام.

وأردف: المشكلة في خبز التميس تكمن في نوع وكمية الزيوت التي قد تكون مهدرجة ومدة العجّن والمياه والسوائل التي قد تجعل منه ثقيلاً في الهضم عند بعض الناس، فيما يتميز خبز البرّ بوجود الألياف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أستاذ أغذية: "خبز التميس" بريء من زيادة السعرات الحرارية
سبق

أكد أستاذ الغذاء والتغذية في جامعة الملك سعود د. رشود بن عبدالله الشقراوي، براءة خبز التميس من زيادة السعرات الحرارية مقارنة ببقية المخبوزات.

وقال "الشقراوي" في دراسة نشرها على قناة "دردشة صحية": خبز التميس لا يختلف كثيراً عن الخبز البر أو المفرود من حيث كمية السعرات الحرارية، وذلك بعد وضعهما تحت التحليل المخبري الدقيق.

وأضاف: الحسبة أظهرت أن الـ "100" جرام من التميس تحمل 281 كالوري، فيما تحتوي مثيلتها من خبز البر "252" كالوري، يليها الخبز التنوري بـ "266" سعره حرارية، ويتفوق عليهما جميعاً الخبز المفرود بـ "288" سعره حرارية لكل 100 جرام.

وأردف: المشكلة في خبز التميس تكمن في نوع وكمية الزيوت التي قد تكون مهدرجة ومدة العجّن والمياه والسوائل التي قد تجعل منه ثقيلاً في الهضم عند بعض الناس، فيما يتميز خبز البرّ بوجود الألياف.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
04:27 PM

أستاذ أغذية: "خبز التميس" بريء من زيادة السعرات الحرارية

قارنه بـ 3 أنواع أخرى من المخبوزات.. وأكد أن "المفرود" يتفوق على الجميع

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
13,011

أكد أستاذ الغذاء والتغذية في جامعة الملك سعود د. رشود بن عبدالله الشقراوي، براءة خبز التميس من زيادة السعرات الحرارية مقارنة ببقية المخبوزات.

وقال "الشقراوي" في دراسة نشرها على قناة "دردشة صحية": خبز التميس لا يختلف كثيراً عن الخبز البر أو المفرود من حيث كمية السعرات الحرارية، وذلك بعد وضعهما تحت التحليل المخبري الدقيق.

وأضاف: الحسبة أظهرت أن الـ "100" جرام من التميس تحمل 281 كالوري، فيما تحتوي مثيلتها من خبز البر "252" كالوري، يليها الخبز التنوري بـ "266" سعره حرارية، ويتفوق عليهما جميعاً الخبز المفرود بـ "288" سعره حرارية لكل 100 جرام.

وأردف: المشكلة في خبز التميس تكمن في نوع وكمية الزيوت التي قد تكون مهدرجة ومدة العجّن والمياه والسوائل التي قد تجعل منه ثقيلاً في الهضم عند بعض الناس، فيما يتميز خبز البرّ بوجود الألياف.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,472
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,522
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,412

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة