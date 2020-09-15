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إكسترا تعلن تمويلاً دون رسوم إدارية حصرياً لمنسوبي قطاع التعليم

قالت: لتقسيط جميع مشترياتهم من الجوّالات واللابتوب والأجهزة اللوحية

أعلنت إكسترا تقديم عرض حصري لجميع منسوبي قطاع التعليم لتقسيط جميع مشترياتهم من الجوّالات واللابتوب والأجهزة اللوحية حتى الأجهزة المنزلية والإلكترونيات دون أي رسوم إدارية عبر برنامج المرابحة الخاص بـ (تسهيل للتمويل)، وذلك من الآن حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، حيث يصل حجم التمويل إلى 60,000 ريال سعودي وبفترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً.

وأضافت يأتي هذا ضمن مجهودات (إكسترا) لتوفير جميع احتياجات قطاع التعليم ومنسوبيه في المملكة، في ظل التغير الحادث في طرق التعلم والاعتماد الكامل على السبل التكنولوجية الحديثة للتعلم عن بُعد.

وتابعت حول برنامج تسهيل للتمويل؛ مبينة أنه برنامج مقدم من الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل للتمويل) صُمم خصيصاً ليتناسب مع احتياجات العملاء الشرائية من (إكسترا) بأقساط شهرية مناسبة وبشروط ميسّرة، حيث إن جميع منتجات إكسترا متاحة للشراء عبر هذا البرنامج.

ومن مميزات برنامج تسهيل للتمويل:

• تمويل يصل إلى 60,000 ريال سعودي.

• الحصول على موافقة مبدئية فورية.

• من دون كفيل ولا تحويل راتب.

• فترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً.

• تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• التقديم والحصول على التمويل من أي من معارض (إكسترا)، أو أونلاين.

للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/3khSON7

لتقديم طلب التمويل مجاناً، يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/35JQaf0

إكسترا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إكسترا تعلن تمويلاً دون رسوم إدارية حصرياً لمنسوبي قطاع التعليم
سبق

أعلنت إكسترا تقديم عرض حصري لجميع منسوبي قطاع التعليم لتقسيط جميع مشترياتهم من الجوّالات واللابتوب والأجهزة اللوحية حتى الأجهزة المنزلية والإلكترونيات دون أي رسوم إدارية عبر برنامج المرابحة الخاص بـ (تسهيل للتمويل)، وذلك من الآن حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، حيث يصل حجم التمويل إلى 60,000 ريال سعودي وبفترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً.

وأضافت يأتي هذا ضمن مجهودات (إكسترا) لتوفير جميع احتياجات قطاع التعليم ومنسوبيه في المملكة، في ظل التغير الحادث في طرق التعلم والاعتماد الكامل على السبل التكنولوجية الحديثة للتعلم عن بُعد.

وتابعت حول برنامج تسهيل للتمويل؛ مبينة أنه برنامج مقدم من الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل للتمويل) صُمم خصيصاً ليتناسب مع احتياجات العملاء الشرائية من (إكسترا) بأقساط شهرية مناسبة وبشروط ميسّرة، حيث إن جميع منتجات إكسترا متاحة للشراء عبر هذا البرنامج.

ومن مميزات برنامج تسهيل للتمويل:

• تمويل يصل إلى 60,000 ريال سعودي.

• الحصول على موافقة مبدئية فورية.

• من دون كفيل ولا تحويل راتب.

• فترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً.

• تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• التقديم والحصول على التمويل من أي من معارض (إكسترا)، أو أونلاين.

للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/3khSON7

لتقديم طلب التمويل مجاناً، يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/35JQaf0

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:26 PM

إكسترا تعلن تمويلاً دون رسوم إدارية حصرياً لمنسوبي قطاع التعليم

قالت: لتقسيط جميع مشترياتهم من الجوّالات واللابتوب والأجهزة اللوحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إكسترا تقديم عرض حصري لجميع منسوبي قطاع التعليم لتقسيط جميع مشترياتهم من الجوّالات واللابتوب والأجهزة اللوحية حتى الأجهزة المنزلية والإلكترونيات دون أي رسوم إدارية عبر برنامج المرابحة الخاص بـ (تسهيل للتمويل)، وذلك من الآن حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، حيث يصل حجم التمويل إلى 60,000 ريال سعودي وبفترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً.

وأضافت يأتي هذا ضمن مجهودات (إكسترا) لتوفير جميع احتياجات قطاع التعليم ومنسوبيه في المملكة، في ظل التغير الحادث في طرق التعلم والاعتماد الكامل على السبل التكنولوجية الحديثة للتعلم عن بُعد.

وتابعت حول برنامج تسهيل للتمويل؛ مبينة أنه برنامج مقدم من الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل للتمويل) صُمم خصيصاً ليتناسب مع احتياجات العملاء الشرائية من (إكسترا) بأقساط شهرية مناسبة وبشروط ميسّرة، حيث إن جميع منتجات إكسترا متاحة للشراء عبر هذا البرنامج.

ومن مميزات برنامج تسهيل للتمويل:

• تمويل يصل إلى 60,000 ريال سعودي.

• الحصول على موافقة مبدئية فورية.

• من دون كفيل ولا تحويل راتب.

• فترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً.

• تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• التقديم والحصول على التمويل من أي من معارض (إكسترا)، أو أونلاين.

للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/3khSON7

لتقديم طلب التمويل مجاناً، يمكنك زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/35JQaf0

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