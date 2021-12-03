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الدنمارك.. عاصفة ثلجية شديدة تُجبر عملاء وموظفي "إيكيا" على المبيت في المتجر

أجبرت عاصفة ثلجية قوية عملاء وموظفين في أحد متاجر شركة إيكيا للأثاث في الدنمارك، على النوم داخل المتجر بعد أن عَلِقوا هناك بسبب عاصفة ثلجية.

الثلوج انهمرت بغزارة، حتى تراكمت بارتفاع يصل إلى 30 سنتيمتراً عن الأرض، في مدينة ألبورغ؛ ما جعل 25 شخصاً على الأقل، من الموظفين والزبائن، غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وقضى أفراد المجموعة الأمسية في صالة عرض الأثاث، إذ تناولوا الطعام الموجود في المتجر، وشاهدوا التلفزيون سوياً.

وتأثرت أجزاءٌ من شمال الدنمارك بشدة بالثلوج، حيث اضطر 300 شخص لقضاء ليلتهم أيضاً في مطار ألبورغ بعدما أصبحوا عالقين هناك.

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الدنمارك.. عاصفة ثلجية شديدة تُجبر عملاء وموظفي "إيكيا" على المبيت في المتجر
سبق

أجبرت عاصفة ثلجية قوية عملاء وموظفين في أحد متاجر شركة إيكيا للأثاث في الدنمارك، على النوم داخل المتجر بعد أن عَلِقوا هناك بسبب عاصفة ثلجية.

الثلوج انهمرت بغزارة، حتى تراكمت بارتفاع يصل إلى 30 سنتيمتراً عن الأرض، في مدينة ألبورغ؛ ما جعل 25 شخصاً على الأقل، من الموظفين والزبائن، غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وقضى أفراد المجموعة الأمسية في صالة عرض الأثاث، إذ تناولوا الطعام الموجود في المتجر، وشاهدوا التلفزيون سوياً.

وتأثرت أجزاءٌ من شمال الدنمارك بشدة بالثلوج، حيث اضطر 300 شخص لقضاء ليلتهم أيضاً في مطار ألبورغ بعدما أصبحوا عالقين هناك.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
01:24 PM

الدنمارك.. عاصفة ثلجية شديدة تُجبر عملاء وموظفي "إيكيا" على المبيت في المتجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجبرت عاصفة ثلجية قوية عملاء وموظفين في أحد متاجر شركة إيكيا للأثاث في الدنمارك، على النوم داخل المتجر بعد أن عَلِقوا هناك بسبب عاصفة ثلجية.

الثلوج انهمرت بغزارة، حتى تراكمت بارتفاع يصل إلى 30 سنتيمتراً عن الأرض، في مدينة ألبورغ؛ ما جعل 25 شخصاً على الأقل، من الموظفين والزبائن، غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وقضى أفراد المجموعة الأمسية في صالة عرض الأثاث، إذ تناولوا الطعام الموجود في المتجر، وشاهدوا التلفزيون سوياً.

وتأثرت أجزاءٌ من شمال الدنمارك بشدة بالثلوج، حيث اضطر 300 شخص لقضاء ليلتهم أيضاً في مطار ألبورغ بعدما أصبحوا عالقين هناك.

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