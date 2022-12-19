الرئيس اللبناني يكلف "حسان دياب" بتشكيل حكومة جديدة

حصل على أصوات كافية ودعم من كتلة "عون"

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيان متلفز، عن تكليف حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

حصل الوزير السابق، حسان دياب، مساء اليوم الخميس، على أصوات كافية لتشكيل الحكومة اللبنانية، بعدما حظي بدعم كتلة الرئيس اللبناني، ميشال عون.

وحصل حسان دياب على ما يكفي من أصوات النواب، لتكليفه بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأجرى الرئيس اللبناني، ميشال عون، مشاورات مع النواب لاختيار رئيس الوزراء الجديد، على مدار اليوم الخميس.

ووفقًا لنظام تقاسم السلطة في لبنان، ينبغي أن يتم تكليف رئيس حكومة من المسلمين السنة.