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"النواب الأمريكي" يوافق على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة

أعلن مجلس النواب الأمريكي مصادقته، أمس الجمعة، على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار؛ لتوفير الدعم للمجتمع الأمريكي في ظل الأزمة التي خلّفها فيروس كورونا المستجد.

وقدّم مجلس النواب مشروع القانون يوم الخميس، الذي خطته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي؛ مع عدد من النواب الديمقراطيين، حيث حظي المشروع بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتاً.

وقالت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي "إننا نضع اقتراحنا على الطاولة، نحن منفتحون على المفاوضات".

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، ويموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة، ويوسّع حلقة الفحوص وتتبع المصابين، ويعزّز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

مجلس النواب الأمريكي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"النواب الأمريكي" يوافق على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة كورونا
سبق

أعلن مجلس النواب الأمريكي مصادقته، أمس الجمعة، على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار؛ لتوفير الدعم للمجتمع الأمريكي في ظل الأزمة التي خلّفها فيروس كورونا المستجد.

وقدّم مجلس النواب مشروع القانون يوم الخميس، الذي خطته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي؛ مع عدد من النواب الديمقراطيين، حيث حظي المشروع بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتاً.

وقالت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي "إننا نضع اقتراحنا على الطاولة، نحن منفتحون على المفاوضات".

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، ويموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة، ويوسّع حلقة الفحوص وتتبع المصابين، ويعزّز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:36 AM

"النواب الأمريكي" يوافق على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مجلس النواب الأمريكي مصادقته، أمس الجمعة، على حزمة اقتصادية جديدة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار؛ لتوفير الدعم للمجتمع الأمريكي في ظل الأزمة التي خلّفها فيروس كورونا المستجد.

وقدّم مجلس النواب مشروع القانون يوم الخميس، الذي خطته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي؛ مع عدد من النواب الديمقراطيين، حيث حظي المشروع بموافقة 208 أصوات مقابل 199 صوتاً.

وقالت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي "إننا نضع اقتراحنا على الطاولة، نحن منفتحون على المفاوضات".

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، ويموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة، ويوسّع حلقة الفحوص وتتبع المصابين، ويعزّز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

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