النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في المنعطف الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يجدد علاقته بـ"غريب" حتى 2025

قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" .

وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 .

يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.

الميركاتو الشتوي النادي الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في المنعطف الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يجدد علاقته بـ"غريب" حتى 2025
سبق

قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" .

وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 .

يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:16 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:17 AM

في المنعطف الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يجدد علاقته بـ"غريب" حتى 2025

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
7
2,806

قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" .

وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 .

يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة