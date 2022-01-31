يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.

وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 .

قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" .

في المنعطف الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يجدد علاقته بـ"غريب" حتى 2025 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-31 قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" . وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 . يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 04:16 PM

اخر تعديل 01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 07:17 AM

في المنعطف الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يجدد علاقته بـ"غريب" حتى 2025





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قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" .

وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 .

يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.