في المنعطف الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يجدد علاقته بـ"غريب" حتى 2025
قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" .
وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 .
يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.
الميركاتو الشتوي
النادي الأهلي
في المنعطف الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يجدد علاقته بـ"غريب" حتى 2025
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-31
قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" .
وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 .
يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:16 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:17 AM
في المنعطف الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يجدد علاقته بـ"غريب" حتى 2025
قطع النادي الأهلي كل الطرق التي كانت تؤدي لرحيل لاعب فريقه الكروي الأول، لأحد أندية العاصمة، في اليوم الأخير من فترة "الميركاتو الشتوي" .
وجدد الأهلي علاقته بـ"غريب"، حيث مدد عقده حتى 2025 .
يٌذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وتنتظره مواجهة حاسمة في الكأس أمام الشباب.