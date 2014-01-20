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"البيئة" تلزم بائعي المبيدات الزراعية ومسوِّقيها بدورة تدريبية

تنظمها إدارة الثروة الحيوانية في المركز الوطني للأبحاث بالرياض

تنظّم وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم غد الأحد دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين، والمسوقين والبائعين العاملين في مجال بيع المبيدات الزراعية وتداولها، وتستمر الدورة خمسة أيام.

وتقام هذه الدورة التدريبية تحت رعاية وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وتنظمها الإدارة العامة للثروة الحيوانية، في المركز الوطني لأبحاث الزراعة والثروة النباتية بالرياض.

وأوضحت الوزارة أن اجتياز هذه الدورة ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات.

وأشارت إلى أنه سيتم منح شهادة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة التدريبية، صالحة لمدة ثلاث سنوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تلزم بائعي المبيدات الزراعية ومسوِّقيها بدورة تدريبية
سبق

تنظّم وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم غد الأحد دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين، والمسوقين والبائعين العاملين في مجال بيع المبيدات الزراعية وتداولها، وتستمر الدورة خمسة أيام.

وتقام هذه الدورة التدريبية تحت رعاية وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وتنظمها الإدارة العامة للثروة الحيوانية، في المركز الوطني لأبحاث الزراعة والثروة النباتية بالرياض.

وأوضحت الوزارة أن اجتياز هذه الدورة ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات.

وأشارت إلى أنه سيتم منح شهادة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة التدريبية، صالحة لمدة ثلاث سنوات.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:59 PM

"البيئة" تلزم بائعي المبيدات الزراعية ومسوِّقيها بدورة تدريبية

تنظمها إدارة الثروة الحيوانية في المركز الوطني للأبحاث بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظّم وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم غد الأحد دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين، والمسوقين والبائعين العاملين في مجال بيع المبيدات الزراعية وتداولها، وتستمر الدورة خمسة أيام.

وتقام هذه الدورة التدريبية تحت رعاية وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وتنظمها الإدارة العامة للثروة الحيوانية، في المركز الوطني لأبحاث الزراعة والثروة النباتية بالرياض.

وأوضحت الوزارة أن اجتياز هذه الدورة ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات.

وأشارت إلى أنه سيتم منح شهادة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة التدريبية، صالحة لمدة ثلاث سنوات.

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