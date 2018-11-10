"المطلق" يدعو للفرح بالمطر.. وهذا رأيه في عبارة سوء الأحوال الجوية

قال في برنامج "استديو الجمعة": لا ينبغي بنا أن ننسب الشر إلى الله

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق إلى إظهار الفرح بنزول الأمطار وشكر الله على هذه النعمة.

وقال الدكتور المطلق في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة " ينبغي لنا أن نفرح بنزول المطر وأن نظهر الفرحة به وأن نشكر الله عليه فهو من رحمة الله، لأن الله شجعنا على ذلك وأثنى بعض عباده مستشهداً بقوله تعالى "فَإذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ".

وانتقد المطلق في المقابل ضيق البعض واستياءهم مع هطول الأمطار إذ قال " بعض شبابنا الآن الله يصلحهم إذا نزل المطر يغضب ويتبرم ولا يفرح رغم أن بنزوله يحصل الخير الكثير للمزارع والمواشي وأصحاب المراعي ".

وبين أن عبارة " سوء الأحوال الجوية" ليس فيها نسبة إلى الله تعالى وليس فيها نسبة إلى غيره لكن لو استخدمنا كلمة أطيب منها لابأس، مضيفاً بقوله: لا ينبغي بنا أن ننسب الشر إلى الله تعالى، و علينا أن ننسب الخير إلى الله ".

وأضاف أنه من المفروض أن نقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث "قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ، فأما مَن قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنَوْء كذا وكذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب.