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"التعامل مع الوثائق في زمن كورونا".. حلقة نقاش تجمع مركز المحفوظات مع "الدارة"

نُظمت "عن بُعد" بين الجهتين وجاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف

احتفى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز باليوم العالمي للأرشيف، الذي يوافق التاسع من يونيو لهذا العام، من خلال تنظيم حلقة نقاش علمية عن بعد بين الجهتين أمس بعنوان "التعامل مع الوثائق والأرشيف خلال جائحة فيروس كورونا".

وقدّم الحلقة، مدير مركز التاريخ السعودي الرقمي التابع لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور سليمان بن سالم الشهري، وأدار الحوار مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي.

ويسعى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز، من خلال هذه الحلقة، إلى تعزيز مفهوم المشاركة والتواصل مع المهتمين بالوثائق؛ من أجل نشر الثقافة الوثائقية في جميع شرائح المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي حول الوثائق والسجلات وأهمية المحافظة عليها والتعامل السليم معها لا سيما خلال أوقات الجوائح والأزمات.

واستعرض "الشهري" الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التعامل مع الوثائق والأرشيف خلال وقت الأزمات كالأزمة التي يمر بها العالم حالياً؛ جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع سلامة المتعاملين مع الوثائق على سلم أولويات مسؤولي الأرشيف، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات الأرشيفية للمستفيدين.

يُذكر أن المجلس الدولي للأرشيف يحتفي باليوم العالمي للأرشيف في اليوم التاسع من شهر يونيو من كل عام، حيث تعود بدايات الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف إلى المؤتمر الدولي المنعقد في فيينا عام 2004 حيث طالب أكثر من ألفي متخصص في مجال الأرشفة الأمم المتحدة لتخصيص يوم للأرشيف.

وفي عام 2007 قرر المجلس الدولي للأرشيف تخصيص يوم عالمي للأرشيف؛ لكونه ذاكرة أي أمة، ويحمل بداخله وثائق لا تُقدّر بثمن، تُؤرخ لفترة زمنية لها انعكاساتها على الواقع الحالي.

ويمكن الإسهام من خلال الاحتفاء بهذا اليوم في زيادة وعي صناع القرار في دول العالم بالقيمة المضافة للوثائق والسجلات في مجال الحوكمة والتطوير لأجهزة الدولة وقطاعاتها.

دارة الملك عبدالعزيز اليوم العالمي للأرشيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعامل مع الوثائق في زمن كورونا".. حلقة نقاش تجمع مركز المحفوظات مع "الدارة"
سبق

احتفى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز باليوم العالمي للأرشيف، الذي يوافق التاسع من يونيو لهذا العام، من خلال تنظيم حلقة نقاش علمية عن بعد بين الجهتين أمس بعنوان "التعامل مع الوثائق والأرشيف خلال جائحة فيروس كورونا".

وقدّم الحلقة، مدير مركز التاريخ السعودي الرقمي التابع لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور سليمان بن سالم الشهري، وأدار الحوار مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي.

ويسعى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز، من خلال هذه الحلقة، إلى تعزيز مفهوم المشاركة والتواصل مع المهتمين بالوثائق؛ من أجل نشر الثقافة الوثائقية في جميع شرائح المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي حول الوثائق والسجلات وأهمية المحافظة عليها والتعامل السليم معها لا سيما خلال أوقات الجوائح والأزمات.

واستعرض "الشهري" الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التعامل مع الوثائق والأرشيف خلال وقت الأزمات كالأزمة التي يمر بها العالم حالياً؛ جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع سلامة المتعاملين مع الوثائق على سلم أولويات مسؤولي الأرشيف، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات الأرشيفية للمستفيدين.

يُذكر أن المجلس الدولي للأرشيف يحتفي باليوم العالمي للأرشيف في اليوم التاسع من شهر يونيو من كل عام، حيث تعود بدايات الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف إلى المؤتمر الدولي المنعقد في فيينا عام 2004 حيث طالب أكثر من ألفي متخصص في مجال الأرشفة الأمم المتحدة لتخصيص يوم للأرشيف.

وفي عام 2007 قرر المجلس الدولي للأرشيف تخصيص يوم عالمي للأرشيف؛ لكونه ذاكرة أي أمة، ويحمل بداخله وثائق لا تُقدّر بثمن، تُؤرخ لفترة زمنية لها انعكاساتها على الواقع الحالي.

ويمكن الإسهام من خلال الاحتفاء بهذا اليوم في زيادة وعي صناع القرار في دول العالم بالقيمة المضافة للوثائق والسجلات في مجال الحوكمة والتطوير لأجهزة الدولة وقطاعاتها.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
03:19 PM

"التعامل مع الوثائق في زمن كورونا".. حلقة نقاش تجمع مركز المحفوظات مع "الدارة"

نُظمت "عن بُعد" بين الجهتين وجاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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احتفى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز باليوم العالمي للأرشيف، الذي يوافق التاسع من يونيو لهذا العام، من خلال تنظيم حلقة نقاش علمية عن بعد بين الجهتين أمس بعنوان "التعامل مع الوثائق والأرشيف خلال جائحة فيروس كورونا".

وقدّم الحلقة، مدير مركز التاريخ السعودي الرقمي التابع لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور سليمان بن سالم الشهري، وأدار الحوار مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي.

ويسعى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز، من خلال هذه الحلقة، إلى تعزيز مفهوم المشاركة والتواصل مع المهتمين بالوثائق؛ من أجل نشر الثقافة الوثائقية في جميع شرائح المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي حول الوثائق والسجلات وأهمية المحافظة عليها والتعامل السليم معها لا سيما خلال أوقات الجوائح والأزمات.

واستعرض "الشهري" الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التعامل مع الوثائق والأرشيف خلال وقت الأزمات كالأزمة التي يمر بها العالم حالياً؛ جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع سلامة المتعاملين مع الوثائق على سلم أولويات مسؤولي الأرشيف، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات الأرشيفية للمستفيدين.

يُذكر أن المجلس الدولي للأرشيف يحتفي باليوم العالمي للأرشيف في اليوم التاسع من شهر يونيو من كل عام، حيث تعود بدايات الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف إلى المؤتمر الدولي المنعقد في فيينا عام 2004 حيث طالب أكثر من ألفي متخصص في مجال الأرشفة الأمم المتحدة لتخصيص يوم للأرشيف.

وفي عام 2007 قرر المجلس الدولي للأرشيف تخصيص يوم عالمي للأرشيف؛ لكونه ذاكرة أي أمة، ويحمل بداخله وثائق لا تُقدّر بثمن، تُؤرخ لفترة زمنية لها انعكاساتها على الواقع الحالي.

ويمكن الإسهام من خلال الاحتفاء بهذا اليوم في زيادة وعي صناع القرار في دول العالم بالقيمة المضافة للوثائق والسجلات في مجال الحوكمة والتطوير لأجهزة الدولة وقطاعاتها.

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