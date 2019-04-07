انطلاق رحلة لـ 1700 كلم من تبوك إلى جازان.. "سبق" تتابع

عبر دراجة هوائية يقطع فيها "زين الدين" شمال المملكة إلى جنوبها

انطلق الرحالة عبد الله بن علي زين الدين، مساء اليوم، من أمام مقر إمارة تبوك في رحلته عبر دراجة هوائية والتي سيقطع بها شمال السعودية إلى جنوبها؛ بمسافة تقدر بـ1700 كيلومتر، تحت شعار رؤية 2030، حيث التقى صباح هذا اليوم بقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ظافر الشهري، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، الدكتور مبروك الشليبي.

وقال الرحالة عبد الله بن علي زين الدين لـ"سبق": شاركنا الانطلاق مجموعة من الدراجين في منطقة تبوك، حيث تمت مرافقتي إلى خارج مدينة تبوك حتى الموقع المخصص لقضاء هذه الليلة (المبيت)، وبإذن الله سأنطلق صباح يوم غد الاثنين، لإكمال مسيرتي باتجاه محافظة العلا، مبيناً أنه تمت مرافقته من قبل دوريات أمنية تابعة للشرطة العسكرية التابعة للمنطقة الشمالية الغربية، ودوريات من قيادة القوات الخاصة بأمن الطرق بمنطقة تبوك حتى موقع إقامتي.

يذكر أن الرحلة التي انطلقت من مدينة تبوك سيكون خط سيرها محافظة العلا ـ المدينة المنورة ـ رابغ- جدة- القنفذة- بيش- جازان. ومن المتوقع أن تستغرق 30 يوماً، فيما ذكر الرحالة في تصريح أمس لـ"سبق"، أن الجهات الداعمة هي وزارة الدفاع، القوات البرية الملكية السعودية، الهيئة العامة للرياضة، الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

وسيكون للرحلة جانب إنساني بعنوان "سجل وأنقذ حياة"؛ وذلك للتوعية بأهمية وسهولة التبرع بالخلايا الجذعية، وأنها آمنة؛ إذ يتم زراعة الخلايا الجذعية لمعالجة أمراض سرطان الدم والأنيميا المنجلية، وبعض الأمراض الوراثية.