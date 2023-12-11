"سقوط طائرة" خارج مطار جدة.. تجربة فرضية غداً

المدني" يطالب المواطنين بالابتعاد عن منطقة تنفيذها

يقود الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، غداً الثلاثاء، تجربة افتراضية تتعلق بسقوط طائرة خارج مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ضمن البرنامج السنوي للتدريب على رأس العمل.

وأفاد الدفاع المدني بأن هذه التجربة التي ستقام على مقربة من المطار، بمشاركة عدة جهات، تتضمّن سيناريو سقوط الطائرة عند اقترابها من المطار، مما يسفر عن متوفين ومصابين.

ومن المقرر إقامة منطقة فرز في مستشفى ميداني من إعداد الشؤون الصحية بمحافظة جدة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى عدم الانزعاج، والابتعاد عن منطقة فعاليات التجربة بحي النزهة شمال محافظة جدة.