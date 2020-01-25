النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عمل القصيم" يواجه معوقات التوطين بخلق مسارات وظيفية جديدة

بالتنسق مع كبرى الشركات بالمنطقة واستعراض برامج "هدف"

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم اجتماعات عدة خلال اليومَيْن الماضيَيْن، تهدف لتحسين ورفع مستوى التوطين بالمنطقة؛ وذلك ضمن برامجه الموجهة لقطاع العمل بخلق مسارات وظيفية، بحضور تركي عبدالله الدبيخي المدير العام للتوطين المناطقي بوكالة التوطين، ومشاعل مشعل الرشيد مدير تطوير الأعمال بوكالة التوطين.

وتمت دراسة تحديات التوطين بالمنطقة برئاسة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد بن محمد المطلق، والمساعد للعمل أحمد بن فهد الوتيد، ومدير إدارة التوطين بالمنطقة دحيم بن عبدالعزيز العتيبي، ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة يوسف بن محمدالدهامي.

كما تم عقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات بالمنطقة بقاعة الاجتماعات الكبرى بفرع الوزارة، الذيت يمثلون القطاعات العاملة كافة بسوق العمل بالمنطقة، بحضور المدير العام لصندوق الموارد البشرية بالمنطقة محمد عبدالعزيز النهابي. وتم عرض خطة التوطين المناطقي لعام 2020م، والبرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية (هدف)، ومن ثم فتح النقاش للحضور، والاستماع للتحديات والمقترحات التي من شأنها المساعدة في رفع معدلات التوطين لدى كل قطاع.

وتناولت الفعاليات زيارات ميدانية عدة، شملت شركة دواجن الوطنية صباح يوم الخميس الماضي، والالتقاء بالإدارة التنفيذية، والاطلاع على خطط التوطين، والمراحل التي تعمل عليها الشركة لتعزيز التوطين. وتم زيارة مواقع العمل وخطوط الإنتاج، وأبرزها مبادرة الشركة بزيادة مشاركة المرأة بسوق العمل؛ إذ إجمالي موظفات الشركة حتى الآن قرابة 720 موظفة سعودية، وسط بيئة عمل محفزة، بوجود الحاضنات وروضة للأطفال بالمجان لأطفال العاملات، وكذلك توفير المواصلات لهن من قِبل الشركة، وتسجيلهن لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي لهن.

وتعد شركة دواجن الوطنية من الشركات التي أبرمت اتفاقية توطين مع فرع الوزارة خلال الفترة الماضية، وتسعى لتعزيز الشراكة بزيادة المساهمة بالتوطين.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القصيم التوطين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"عمل القصيم" يواجه معوقات التوطين بخلق مسارات وظيفية جديدة
سبق

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم اجتماعات عدة خلال اليومَيْن الماضيَيْن، تهدف لتحسين ورفع مستوى التوطين بالمنطقة؛ وذلك ضمن برامجه الموجهة لقطاع العمل بخلق مسارات وظيفية، بحضور تركي عبدالله الدبيخي المدير العام للتوطين المناطقي بوكالة التوطين، ومشاعل مشعل الرشيد مدير تطوير الأعمال بوكالة التوطين.

وتمت دراسة تحديات التوطين بالمنطقة برئاسة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد بن محمد المطلق، والمساعد للعمل أحمد بن فهد الوتيد، ومدير إدارة التوطين بالمنطقة دحيم بن عبدالعزيز العتيبي، ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة يوسف بن محمدالدهامي.

كما تم عقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات بالمنطقة بقاعة الاجتماعات الكبرى بفرع الوزارة، الذيت يمثلون القطاعات العاملة كافة بسوق العمل بالمنطقة، بحضور المدير العام لصندوق الموارد البشرية بالمنطقة محمد عبدالعزيز النهابي. وتم عرض خطة التوطين المناطقي لعام 2020م، والبرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية (هدف)، ومن ثم فتح النقاش للحضور، والاستماع للتحديات والمقترحات التي من شأنها المساعدة في رفع معدلات التوطين لدى كل قطاع.

وتناولت الفعاليات زيارات ميدانية عدة، شملت شركة دواجن الوطنية صباح يوم الخميس الماضي، والالتقاء بالإدارة التنفيذية، والاطلاع على خطط التوطين، والمراحل التي تعمل عليها الشركة لتعزيز التوطين. وتم زيارة مواقع العمل وخطوط الإنتاج، وأبرزها مبادرة الشركة بزيادة مشاركة المرأة بسوق العمل؛ إذ إجمالي موظفات الشركة حتى الآن قرابة 720 موظفة سعودية، وسط بيئة عمل محفزة، بوجود الحاضنات وروضة للأطفال بالمجان لأطفال العاملات، وكذلك توفير المواصلات لهن من قِبل الشركة، وتسجيلهن لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي لهن.

وتعد شركة دواجن الوطنية من الشركات التي أبرمت اتفاقية توطين مع فرع الوزارة خلال الفترة الماضية، وتسعى لتعزيز الشراكة بزيادة المساهمة بالتوطين.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:35 PM

"عمل القصيم" يواجه معوقات التوطين بخلق مسارات وظيفية جديدة

بالتنسق مع كبرى الشركات بالمنطقة واستعراض برامج "هدف"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
34

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم اجتماعات عدة خلال اليومَيْن الماضيَيْن، تهدف لتحسين ورفع مستوى التوطين بالمنطقة؛ وذلك ضمن برامجه الموجهة لقطاع العمل بخلق مسارات وظيفية، بحضور تركي عبدالله الدبيخي المدير العام للتوطين المناطقي بوكالة التوطين، ومشاعل مشعل الرشيد مدير تطوير الأعمال بوكالة التوطين.

وتمت دراسة تحديات التوطين بالمنطقة برئاسة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد بن محمد المطلق، والمساعد للعمل أحمد بن فهد الوتيد، ومدير إدارة التوطين بالمنطقة دحيم بن عبدالعزيز العتيبي، ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة يوسف بن محمدالدهامي.

كما تم عقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات بالمنطقة بقاعة الاجتماعات الكبرى بفرع الوزارة، الذيت يمثلون القطاعات العاملة كافة بسوق العمل بالمنطقة، بحضور المدير العام لصندوق الموارد البشرية بالمنطقة محمد عبدالعزيز النهابي. وتم عرض خطة التوطين المناطقي لعام 2020م، والبرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية (هدف)، ومن ثم فتح النقاش للحضور، والاستماع للتحديات والمقترحات التي من شأنها المساعدة في رفع معدلات التوطين لدى كل قطاع.

وتناولت الفعاليات زيارات ميدانية عدة، شملت شركة دواجن الوطنية صباح يوم الخميس الماضي، والالتقاء بالإدارة التنفيذية، والاطلاع على خطط التوطين، والمراحل التي تعمل عليها الشركة لتعزيز التوطين. وتم زيارة مواقع العمل وخطوط الإنتاج، وأبرزها مبادرة الشركة بزيادة مشاركة المرأة بسوق العمل؛ إذ إجمالي موظفات الشركة حتى الآن قرابة 720 موظفة سعودية، وسط بيئة عمل محفزة، بوجود الحاضنات وروضة للأطفال بالمجان لأطفال العاملات، وكذلك توفير المواصلات لهن من قِبل الشركة، وتسجيلهن لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي لهن.

وتعد شركة دواجن الوطنية من الشركات التي أبرمت اتفاقية توطين مع فرع الوزارة خلال الفترة الماضية، وتسعى لتعزيز الشراكة بزيادة المساهمة بالتوطين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,343
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,175
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,606
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,275

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة