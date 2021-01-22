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"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد من بارق.. إغلاق صالون حلاقة ورصد 9 مخالفات على مراكز تسوق

عبر جولات المراقبين الصحيين للتأكد من تطبيق احترازات "كورونا" الوقائية

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، صالون حلاقة مخالف للاشتراطات الصحية، ورصد 9 مخالفات أخرى وتابع مدى تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

هذا وقد جرى رصد هذه المخالفات من خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين في بارق ومركز ثلوث المنظر، على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة الرجالية.

وقد وجه رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، بتكثيف الجولات الرقابية في الصباح والمساء، وأكد على التعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، منوهاً المستهلكين على مباشرة الإبلاغ عبر (٩٤٠) في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

بلدية محافظة بارق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من بارق.. إغلاق صالون حلاقة ورصد 9 مخالفات على مراكز تسوق
سبق

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، صالون حلاقة مخالف للاشتراطات الصحية، ورصد 9 مخالفات أخرى وتابع مدى تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

هذا وقد جرى رصد هذه المخالفات من خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين في بارق ومركز ثلوث المنظر، على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة الرجالية.

وقد وجه رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، بتكثيف الجولات الرقابية في الصباح والمساء، وأكد على التعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، منوهاً المستهلكين على مباشرة الإبلاغ عبر (٩٤٠) في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:47 PM

شاهد من بارق.. إغلاق صالون حلاقة ورصد 9 مخالفات على مراكز تسوق

عبر جولات المراقبين الصحيين للتأكد من تطبيق احترازات "كورونا" الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، صالون حلاقة مخالف للاشتراطات الصحية، ورصد 9 مخالفات أخرى وتابع مدى تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

هذا وقد جرى رصد هذه المخالفات من خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين في بارق ومركز ثلوث المنظر، على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة الرجالية.

وقد وجه رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، بتكثيف الجولات الرقابية في الصباح والمساء، وأكد على التعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، منوهاً المستهلكين على مباشرة الإبلاغ عبر (٩٤٠) في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

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