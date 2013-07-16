القيادة تعزي رئيسة نيبال في ضحايا السيول والانهيارات الأرضية

وقعت بعدة مناطق في البلاد وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز– حفظهما الله – برقيتي عزاء ومواساة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية إثر السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.



وفي التفاصيل، قال الملك المفدى: "علمنا بنبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين وألا تروا أي مكروه".

وقال ولي العهد في برقيته : "بلغني نبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين.