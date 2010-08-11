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شاهد من مصر.. رجال ونساء يصلون العيد في صف واحد رغم التحذير

في واقعة شهدها مسجد مصطفى محمود الشهير حيث توافد الآلاف عليه

رغم تحذير وزارة الأوقاف المصرية من الاختلاط بين السيدات والرجال في صلاة العيد؛ إلا أنه تم رصد اختلاط السيدات مع الرجال خلال تأدية صلاة عيد الأضحى اليوم.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، أدى الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين التابعة لمحافظة الجيزة؛ حيث شهدت ساحات المسجد توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالًا بعيد الأضحى، وتكبيرات المصلين التي أضفت الأجواء الروحانية بساحات المسجد خلال الصلاة.

وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم؛ احتفالًا بالعيد، وشهد محيط المسجد تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين المصريين.

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شاهد من مصر.. رجال ونساء يصلون العيد في صف واحد رغم التحذير
سبق

رغم تحذير وزارة الأوقاف المصرية من الاختلاط بين السيدات والرجال في صلاة العيد؛ إلا أنه تم رصد اختلاط السيدات مع الرجال خلال تأدية صلاة عيد الأضحى اليوم.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، أدى الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين التابعة لمحافظة الجيزة؛ حيث شهدت ساحات المسجد توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالًا بعيد الأضحى، وتكبيرات المصلين التي أضفت الأجواء الروحانية بساحات المسجد خلال الصلاة.

وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم؛ احتفالًا بالعيد، وشهد محيط المسجد تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين المصريين.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:10 AM

شاهد من مصر.. رجال ونساء يصلون العيد في صف واحد رغم التحذير

في واقعة شهدها مسجد مصطفى محمود الشهير حيث توافد الآلاف عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,513

رغم تحذير وزارة الأوقاف المصرية من الاختلاط بين السيدات والرجال في صلاة العيد؛ إلا أنه تم رصد اختلاط السيدات مع الرجال خلال تأدية صلاة عيد الأضحى اليوم.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، أدى الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين التابعة لمحافظة الجيزة؛ حيث شهدت ساحات المسجد توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالًا بعيد الأضحى، وتكبيرات المصلين التي أضفت الأجواء الروحانية بساحات المسجد خلال الصلاة.

وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم؛ احتفالًا بالعيد، وشهد محيط المسجد تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين المصريين.

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