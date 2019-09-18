النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان

قال: إدارة الرئيس ترامب واجهت عدوان النظام الإيراني

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة سوف تواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.

وأضاف عبر حسابه بـ"تويتر": "واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".

وتابع: "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان
سبق

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة سوف تواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.

وأضاف عبر حسابه بـ"تويتر": "واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".

وتابع: "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون".

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
06:01 PM

خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف مع أمريكا ضد قوى الشر والعدوان

قال: إدارة الرئيس ترامب واجهت عدوان النظام الإيراني

A A A
خلود غنام - الرياض
4
2,768

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة سوف تواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان.

وأضاف عبر حسابه بـ"تويتر": "واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسوف نستمر في الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له".

وتابع: "نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة، كما أكد اليوم الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك الرؤساء السابقون".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,711
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,943
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,894
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,457

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة