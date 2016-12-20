إدانة سنغافوري لنشره تعليقات وصورًا معادية للإسلام

يواجه السجن لثلاث سنوات وغرامة مالية ومصادرة هاتفه

أدانت المحكمة الجزئية في سنغافورة اليوم الاثنين، شابًا سنغافوريًا (21 عاماً) بنشر تعليقات ومقاطع فيديو معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار تقرير صحيفة "straitstimes" السنغافورية، أن المتهم صن سيكونج سبق وأن اتهم في جريمة تحرش، وقدمت مؤخراً بلاغات ضده بإنشاء محتوى ومنشورات تسيء للإسلام والمسلمين وتدعو للعنف .

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إنها تلقت عدة بلاغات من مستخدمى بعض مواقع التواصل الاجتماعي ضد المتهم حول نشره صوراً ومنشورات ومقاطع فيديو تحرض على العنف ضد المسلمين وتسيء للدين الإسلامي وتدعو للكراهية .

وأشارت الشرطة أنها قامت بمصادرة هاتف المتهم وجهاز كمبيوتر، مضيفة أنها لن تتساهل مع أي شخص يروج للعنف ويدعو للكراهية ضد الآخرين في سنغافورة.

وتم إطلاق سراح المتهم اليوم بكفالة مالية حتى14 يناير المقبل، حيث يتوقع أن تتم معاقبته بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة مالية.