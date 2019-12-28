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قُبض عليه في حينه.. شاهد ماذا فعل قائد الجيب للهرب من رجل المرور؟ وما هي عقوبته

قبضت دوريات المرور في حائل على قائد مركبة من طراز جيب، اصطدم بعدة مركبات عند محاولته الهرب من رجل المرور.

وتفصيلاً، كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر فيه قائد جيب ربع يقوم بصدم سيارات المارة أثناء محاولة هربه من رجل المرور عندما حاول إيقافه بسبب التظليل وعدم وجود اللوحات.

ووفقاً للمعلومات تم القبض عليه في حينه من قبل رجال المرور، ويتوقع أن تكون عقوبته التوقيف لمدة شهر وحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر.

المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قُبض عليه في حينه.. شاهد ماذا فعل قائد الجيب للهرب من رجل المرور؟ وما هي عقوبته
سبق

قبضت دوريات المرور في حائل على قائد مركبة من طراز جيب، اصطدم بعدة مركبات عند محاولته الهرب من رجل المرور.

وتفصيلاً، كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر فيه قائد جيب ربع يقوم بصدم سيارات المارة أثناء محاولة هربه من رجل المرور عندما حاول إيقافه بسبب التظليل وعدم وجود اللوحات.

ووفقاً للمعلومات تم القبض عليه في حينه من قبل رجال المرور، ويتوقع أن تكون عقوبته التوقيف لمدة شهر وحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
02:18 PM

قُبض عليه في حينه.. شاهد ماذا فعل قائد الجيب للهرب من رجل المرور؟ وما هي عقوبته

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,437

قبضت دوريات المرور في حائل على قائد مركبة من طراز جيب، اصطدم بعدة مركبات عند محاولته الهرب من رجل المرور.

وتفصيلاً، كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يظهر فيه قائد جيب ربع يقوم بصدم سيارات المارة أثناء محاولة هربه من رجل المرور عندما حاول إيقافه بسبب التظليل وعدم وجود اللوحات.

ووفقاً للمعلومات تم القبض عليه في حينه من قبل رجال المرور، ويتوقع أن تكون عقوبته التوقيف لمدة شهر وحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر.

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