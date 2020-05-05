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"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في"كونتينر" بداخله مواد بترولية بالدائري الرابع

3 فرق للدفاع المدني سيطرت عليه وحاصرته بموقعه

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، ظهر اليوم، حريقاً اندلع في كونتينر محملة على شاحنة نقل وكان بداخله مواد بترولية قابلة للاشتعال على طريق الدائري الرابع .

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" إلى أن 3 فرق بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة باشرت وسيطرت على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

مدني مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في"كونتينر" بداخله مواد بترولية بالدائري الرابع
سبق

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، ظهر اليوم، حريقاً اندلع في كونتينر محملة على شاحنة نقل وكان بداخله مواد بترولية قابلة للاشتعال على طريق الدائري الرابع .

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" إلى أن 3 فرق بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة باشرت وسيطرت على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:24 PM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:34 PM

"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في"كونتينر" بداخله مواد بترولية بالدائري الرابع

3 فرق للدفاع المدني سيطرت عليه وحاصرته بموقعه

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
5,731

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، ظهر اليوم، حريقاً اندلع في كونتينر محملة على شاحنة نقل وكان بداخله مواد بترولية قابلة للاشتعال على طريق الدائري الرابع .

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" إلى أن 3 فرق بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة باشرت وسيطرت على الحريق بمساندة فرق مساندة، والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

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