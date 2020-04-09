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"كورونا" يسلب الحياة من 610 إيطاليين في يوم واحد

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 143.626

سجلت إيطاليا 610 وفيات، و4204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)؛ ما يشكل ارتفاعًا بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وأفادت السلطات الإيطالية بأن إجمالي وفيات كورونا في البلاد بلغ 18279 حالة، وإجمالي عدد المصابين 143 ألفًا و626 حالة.

وانخفض عدد المصابين في العناية المركزة من 3693 إلى 3605 أشخاص، فيما ازداد عدد المتعافين من 26491 إلى 28470 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يسلب الحياة من 610 إيطاليين في يوم واحد
سبق

سجلت إيطاليا 610 وفيات، و4204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)؛ ما يشكل ارتفاعًا بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وأفادت السلطات الإيطالية بأن إجمالي وفيات كورونا في البلاد بلغ 18279 حالة، وإجمالي عدد المصابين 143 ألفًا و626 حالة.

وانخفض عدد المصابين في العناية المركزة من 3693 إلى 3605 أشخاص، فيما ازداد عدد المتعافين من 26491 إلى 28470 شخصًا.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
09:27 PM

"كورونا" يسلب الحياة من 610 إيطاليين في يوم واحد

حصيلة الإصابات ترتفع إلى 143.626

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إيطاليا 610 وفيات، و4204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)؛ ما يشكل ارتفاعًا بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وأفادت السلطات الإيطالية بأن إجمالي وفيات كورونا في البلاد بلغ 18279 حالة، وإجمالي عدد المصابين 143 ألفًا و626 حالة.

وانخفض عدد المصابين في العناية المركزة من 3693 إلى 3605 أشخاص، فيما ازداد عدد المتعافين من 26491 إلى 28470 شخصًا.

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