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هطولات جازان المتوقعة اليوم.. تنبيه متقدم لحالة تستمر لـ 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات جازان المتوقعة اليوم.. تنبيه متقدم لحالة تستمر لـ 8 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
01:28 PM

هطولات جازان المتوقعة اليوم.. تنبيه متقدم لحالة تستمر لـ 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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797

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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