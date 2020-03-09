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السفارة السعودية في مصر تزيد خطوط الطوارئ للعائدين للمملكة

بعد قرار إيقاف الرحلات مؤقتاً ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أعلنت سفارة المملكة في مصر عن زيادة عدد أرقام الطوارئ بعد قرار إيقاف الرحلات مؤقتاً إلى مصر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تواصل المملكة القيام بها لمنع انتشار فيروس "كورونا" .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب السفارة الرسمي بتويتر جاء فيها: بالنظر إلى قرار تعليق الرحلات للمملكة نود إحاطة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في جمهورية ‫مصر العربية بأنه تمت زيادة أرقام الطوارئ.

وأوضحت أنه تم تخصيص أرقام جديدة للتمكن من استقبال مكالماتكم والرد على استفساراتكم على الارقام التالية: 00201145331197/ 00201101631730 ، 00201101631734/00201101631737

وكانت سفارة المملكة في القاهرة، قد أعلنت بالأمس أن إجراءات عودة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر إلى المملكة لا تشترط الحصول على شهادة مخبرية "PCR".

وقالت في بيان لها، أمس، إنه تم تعميم ذلك على جميع شركات الطيران المتجهة من مصر إلى المملكة، بما فيها الخطوط السعودية، ومصر للطيران، وعلى كافة شركات الطيران الخاص السعودية والمصرية.

سفارة المملكة في مصر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية في مصر تزيد خطوط الطوارئ للعائدين للمملكة
سبق

أعلنت سفارة المملكة في مصر عن زيادة عدد أرقام الطوارئ بعد قرار إيقاف الرحلات مؤقتاً إلى مصر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تواصل المملكة القيام بها لمنع انتشار فيروس "كورونا" .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب السفارة الرسمي بتويتر جاء فيها: بالنظر إلى قرار تعليق الرحلات للمملكة نود إحاطة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في جمهورية ‫مصر العربية بأنه تمت زيادة أرقام الطوارئ.

وأوضحت أنه تم تخصيص أرقام جديدة للتمكن من استقبال مكالماتكم والرد على استفساراتكم على الارقام التالية: 00201145331197/ 00201101631730 ، 00201101631734/00201101631737

وكانت سفارة المملكة في القاهرة، قد أعلنت بالأمس أن إجراءات عودة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر إلى المملكة لا تشترط الحصول على شهادة مخبرية "PCR".

وقالت في بيان لها، أمس، إنه تم تعميم ذلك على جميع شركات الطيران المتجهة من مصر إلى المملكة، بما فيها الخطوط السعودية، ومصر للطيران، وعلى كافة شركات الطيران الخاص السعودية والمصرية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
04:25 PM

السفارة السعودية في مصر تزيد خطوط الطوارئ للعائدين للمملكة

بعد قرار إيقاف الرحلات مؤقتاً ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,849

أعلنت سفارة المملكة في مصر عن زيادة عدد أرقام الطوارئ بعد قرار إيقاف الرحلات مؤقتاً إلى مصر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تواصل المملكة القيام بها لمنع انتشار فيروس "كورونا" .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب السفارة الرسمي بتويتر جاء فيها: بالنظر إلى قرار تعليق الرحلات للمملكة نود إحاطة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في جمهورية ‫مصر العربية بأنه تمت زيادة أرقام الطوارئ.

وأوضحت أنه تم تخصيص أرقام جديدة للتمكن من استقبال مكالماتكم والرد على استفساراتكم على الارقام التالية: 00201145331197/ 00201101631730 ، 00201101631734/00201101631737

وكانت سفارة المملكة في القاهرة، قد أعلنت بالأمس أن إجراءات عودة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر إلى المملكة لا تشترط الحصول على شهادة مخبرية "PCR".

وقالت في بيان لها، أمس، إنه تم تعميم ذلك على جميع شركات الطيران المتجهة من مصر إلى المملكة، بما فيها الخطوط السعودية، ومصر للطيران، وعلى كافة شركات الطيران الخاص السعودية والمصرية.

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