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بتقنية حديثة بالمملكة.. إنقاذ حياة ستينية تعاني من نزيف هضمي

في حالة معقدة وصعبة التشخيص بمستشفى النور التخصصي بمكة

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة مريضة بعمر 63 عامًا تعاني من نزيف هضمي حاد.

وفي التفاصيل حضرت السيدة إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من أنيميا حادة ناجمة عن تكرار حدوث نزيف من الجهاز الهضمي؛ حيث تعاني منذ سنوات من هذه الأعراض، وعرضت على أكثر من مستشفى، ولكنها لم تعالج ولم تشخص بسبب صعوبة تشخيصها.

وعلى الفور تم مناظرة الحالة من قِبَل فريق قسم المناظير وأعطيت الأدوية المناسبة ونُقلت لها عدة وحدات من الدم، وأجري لها التنظير الهضمي العلوي (للمعدة) وأيضًا تنظير القولون ولم يظهر سبب واضح لتكرار النزيف.

وأجري تصوير شعاعي مقطعي للأوعية الدموية داخل الجهاز الهضمي وتصوير الكريات الحمراء الموسومة بالمواد المشعة، ولم يتحدد سبب النزيف أو مكانه.. على ضوء ذلك تم تأمين كبسولة خاصة بالتنظير الهضمي (كبسولة تحمل كأميرة دقيقة تصور داخل الأمعاء الدقيقة)، وأجري الفحص بواسطتها، وظهر وجود أوعية دموية غير طبيعية في منطقة عميقة بالأمعاء تحدث نزوفًا متكررة وتم التعامل معه.

وقام فريق الجهاز الهضمي بإجراء التنظير المعوي العميق باستخدام تقنية التنظير أحادي البالون وهذه التقنية ينفرد بها مستشفى النور التخصصي على مستوى منطقة مكة المكرمة؛ حيث تم التعامل مع هذه الإصابة وعلاجها بجهاز الأرغون الذي بدوره جنّب المريضة إجراء عملية جراحة كبرى للأمعاء، وبحمد الله نجح الفريق الطبي وتحسن وضع المريضة ولم يعد النزف إلى التكرار.

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بتقنية حديثة بالمملكة.. إنقاذ حياة ستينية تعاني من نزيف هضمي
سبق

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة مريضة بعمر 63 عامًا تعاني من نزيف هضمي حاد.

وفي التفاصيل حضرت السيدة إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من أنيميا حادة ناجمة عن تكرار حدوث نزيف من الجهاز الهضمي؛ حيث تعاني منذ سنوات من هذه الأعراض، وعرضت على أكثر من مستشفى، ولكنها لم تعالج ولم تشخص بسبب صعوبة تشخيصها.

وعلى الفور تم مناظرة الحالة من قِبَل فريق قسم المناظير وأعطيت الأدوية المناسبة ونُقلت لها عدة وحدات من الدم، وأجري لها التنظير الهضمي العلوي (للمعدة) وأيضًا تنظير القولون ولم يظهر سبب واضح لتكرار النزيف.

وأجري تصوير شعاعي مقطعي للأوعية الدموية داخل الجهاز الهضمي وتصوير الكريات الحمراء الموسومة بالمواد المشعة، ولم يتحدد سبب النزيف أو مكانه.. على ضوء ذلك تم تأمين كبسولة خاصة بالتنظير الهضمي (كبسولة تحمل كأميرة دقيقة تصور داخل الأمعاء الدقيقة)، وأجري الفحص بواسطتها، وظهر وجود أوعية دموية غير طبيعية في منطقة عميقة بالأمعاء تحدث نزوفًا متكررة وتم التعامل معه.

وقام فريق الجهاز الهضمي بإجراء التنظير المعوي العميق باستخدام تقنية التنظير أحادي البالون وهذه التقنية ينفرد بها مستشفى النور التخصصي على مستوى منطقة مكة المكرمة؛ حيث تم التعامل مع هذه الإصابة وعلاجها بجهاز الأرغون الذي بدوره جنّب المريضة إجراء عملية جراحة كبرى للأمعاء، وبحمد الله نجح الفريق الطبي وتحسن وضع المريضة ولم يعد النزف إلى التكرار.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
10:41 AM

بتقنية حديثة بالمملكة.. إنقاذ حياة ستينية تعاني من نزيف هضمي

في حالة معقدة وصعبة التشخيص بمستشفى النور التخصصي بمكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,953

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة مريضة بعمر 63 عامًا تعاني من نزيف هضمي حاد.

وفي التفاصيل حضرت السيدة إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من أنيميا حادة ناجمة عن تكرار حدوث نزيف من الجهاز الهضمي؛ حيث تعاني منذ سنوات من هذه الأعراض، وعرضت على أكثر من مستشفى، ولكنها لم تعالج ولم تشخص بسبب صعوبة تشخيصها.

وعلى الفور تم مناظرة الحالة من قِبَل فريق قسم المناظير وأعطيت الأدوية المناسبة ونُقلت لها عدة وحدات من الدم، وأجري لها التنظير الهضمي العلوي (للمعدة) وأيضًا تنظير القولون ولم يظهر سبب واضح لتكرار النزيف.

وأجري تصوير شعاعي مقطعي للأوعية الدموية داخل الجهاز الهضمي وتصوير الكريات الحمراء الموسومة بالمواد المشعة، ولم يتحدد سبب النزيف أو مكانه.. على ضوء ذلك تم تأمين كبسولة خاصة بالتنظير الهضمي (كبسولة تحمل كأميرة دقيقة تصور داخل الأمعاء الدقيقة)، وأجري الفحص بواسطتها، وظهر وجود أوعية دموية غير طبيعية في منطقة عميقة بالأمعاء تحدث نزوفًا متكررة وتم التعامل معه.

وقام فريق الجهاز الهضمي بإجراء التنظير المعوي العميق باستخدام تقنية التنظير أحادي البالون وهذه التقنية ينفرد بها مستشفى النور التخصصي على مستوى منطقة مكة المكرمة؛ حيث تم التعامل مع هذه الإصابة وعلاجها بجهاز الأرغون الذي بدوره جنّب المريضة إجراء عملية جراحة كبرى للأمعاء، وبحمد الله نجح الفريق الطبي وتحسن وضع المريضة ولم يعد النزف إلى التكرار.

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