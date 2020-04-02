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شبهات بأن أعداد الوفيات بإيطاليا أكثر من المعلن.. مسؤول محلي: ليس اتهامًا

تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار الفيروس وسجلت 13 ألف وفاة

تداولت وسائل إعلامية أنباء عن وجود شبهات بأن يكون عدد ضحايا الفيروس التاجي في إيطاليا أكبر من المعلن، لأسباب موضوعية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أوجينيو فوساتي، نائب عمدة بلدة كوكالو الإيطالية قوله: "هناك عدد كبير من المتوفين أكثر من المعلن رسميًّا؛ لكن هذا ليس اتهامًا. لقد لقي العديدون مصرعهم ولم يتم فحصهم بتاتًا؛ لأن الوقت والموارد محدودان".

ووفقًا لذات الصحيفة، يقتصر اختبار الفيروس التاجي (كورونا) في إيطاليا بشكل رئيسي على أولئك الذين يعانون من الأعراض فقط دون غيرهم؛ بحسب "روسيا اليوم".

وقال في هذا السياق، الطبيب من مدينة بريشيا الإيطالية، إليانور كولومبي: "كثير من الذين ماتوا ولم يجتازوا الاختبار هم من كبار السن، ولكن في العادة لا يموت الكثير من الناس في وقت واحد. إنه الفيروس التاجي".

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار الفيروس التاجي.

وبموجب أحدث البيانات الرسمية الإيطالية التي أصدرها مساء أمس الأربعاء رئيس دائرة الدفاع المدني في البلاد، أنجيلو بوريلي، فقد تم بالفعل تسجيل أكثر من 110 آلاف حالة إصابة بالنوع الجديد من الفيروسات التاجية (كوفيد-19)، فيما تم شفاء حوالى 17 ألف مصاب بالعدوى، وبلغ عدد الوفيات 13155 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

الرئيسية/ أخبار العالم

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شبهات بأن أعداد الوفيات بإيطاليا أكثر من المعلن.. مسؤول محلي: ليس اتهامًا
سبق

تداولت وسائل إعلامية أنباء عن وجود شبهات بأن يكون عدد ضحايا الفيروس التاجي في إيطاليا أكبر من المعلن، لأسباب موضوعية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أوجينيو فوساتي، نائب عمدة بلدة كوكالو الإيطالية قوله: "هناك عدد كبير من المتوفين أكثر من المعلن رسميًّا؛ لكن هذا ليس اتهامًا. لقد لقي العديدون مصرعهم ولم يتم فحصهم بتاتًا؛ لأن الوقت والموارد محدودان".

ووفقًا لذات الصحيفة، يقتصر اختبار الفيروس التاجي (كورونا) في إيطاليا بشكل رئيسي على أولئك الذين يعانون من الأعراض فقط دون غيرهم؛ بحسب "روسيا اليوم".

وقال في هذا السياق، الطبيب من مدينة بريشيا الإيطالية، إليانور كولومبي: "كثير من الذين ماتوا ولم يجتازوا الاختبار هم من كبار السن، ولكن في العادة لا يموت الكثير من الناس في وقت واحد. إنه الفيروس التاجي".

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار الفيروس التاجي.

وبموجب أحدث البيانات الرسمية الإيطالية التي أصدرها مساء أمس الأربعاء رئيس دائرة الدفاع المدني في البلاد، أنجيلو بوريلي، فقد تم بالفعل تسجيل أكثر من 110 آلاف حالة إصابة بالنوع الجديد من الفيروسات التاجية (كوفيد-19)، فيما تم شفاء حوالى 17 ألف مصاب بالعدوى، وبلغ عدد الوفيات 13155 شخصًا.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:38 AM

شبهات بأن أعداد الوفيات بإيطاليا أكثر من المعلن.. مسؤول محلي: ليس اتهامًا

تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار الفيروس وسجلت 13 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداولت وسائل إعلامية أنباء عن وجود شبهات بأن يكون عدد ضحايا الفيروس التاجي في إيطاليا أكبر من المعلن، لأسباب موضوعية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أوجينيو فوساتي، نائب عمدة بلدة كوكالو الإيطالية قوله: "هناك عدد كبير من المتوفين أكثر من المعلن رسميًّا؛ لكن هذا ليس اتهامًا. لقد لقي العديدون مصرعهم ولم يتم فحصهم بتاتًا؛ لأن الوقت والموارد محدودان".

ووفقًا لذات الصحيفة، يقتصر اختبار الفيروس التاجي (كورونا) في إيطاليا بشكل رئيسي على أولئك الذين يعانون من الأعراض فقط دون غيرهم؛ بحسب "روسيا اليوم".

وقال في هذا السياق، الطبيب من مدينة بريشيا الإيطالية، إليانور كولومبي: "كثير من الذين ماتوا ولم يجتازوا الاختبار هم من كبار السن، ولكن في العادة لا يموت الكثير من الناس في وقت واحد. إنه الفيروس التاجي".

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار الفيروس التاجي.

وبموجب أحدث البيانات الرسمية الإيطالية التي أصدرها مساء أمس الأربعاء رئيس دائرة الدفاع المدني في البلاد، أنجيلو بوريلي، فقد تم بالفعل تسجيل أكثر من 110 آلاف حالة إصابة بالنوع الجديد من الفيروسات التاجية (كوفيد-19)، فيما تم شفاء حوالى 17 ألف مصاب بالعدوى، وبلغ عدد الوفيات 13155 شخصًا.

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