تنظيم جديد للجلسات الخارجية المكيّفة بمطاعم ومقاهي "الشرقية" هنا تفاصيله

يضم موافقة خطية لمالك العقار و"كروكي" ومواقف سيارات .. وللبلدية حق الرفض

اعتمد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ تنظيماً جديداً للجلسات الخارجية المكيّفة للمطاعم والمقاهي، الذي يأتي بهدف تقديم خدمات مميزة للمستفيدين، وكذلك تحسين المشهد الحضري.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ في بيان صحافي، أن فكرة الاشتراطات الجديدة للجلسات الخارجية المكيّفة للمطاعم والمقاهي تمت بالتعاون مع لجنة أصدقاء أمانة المنطقة الشرقية، وتهدف للارتقاء بخدمة مرتادي المطاعم والمقاهي وتوفير أماكن جلوس إضافية، إضافة إلى أنه تمت مراعاة الاشتراطات التي تضمن إجراءات السلامة وحقوق المشاة وتتواءم مع برنامج جودة الحياة.

وأضاف: "الاشتراطات الجديدة تضمنت أن يكون موقع الجلسات الخارجية بمحاذاة واجهة المحل وعدم الامتداد إلى واجهة المحال والمباني المجاورة، وأن يكون موقع الجلسات ضمن رصيف ملاصق للمحل، وغير مفصول عن المبنى، إضافة إلى أن يراعي موقع الجلسات حركة المشاة مع ترك مسار للمشاة لا يقل في جميع الأحوال عن متر ونصف المتر، مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير منحدر لحركة ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن بالموقع، وكذلك عدم استخدام مواقف السيارات المعتمدة برخصة البناء، وعدم وضع الجلسات أمام مدخل المبنى الرئيس أو مخارج الطوارئ، وتوحيد ألوان مكونات الجلسات الخارجية بحسب التصميم، على أن تسمح بالرؤية (زجاج شفاف عاكس للحرارة)".

وأشار "الصفيان"؛ إلى أنه يشترط أخذ موافقة خطية من مالك العقار بالسماح باستغلال المساحة الخارجية ضمن حدود الملكية، وتقديم "كروكي" للموقع العام موضحاً عليه موقع ومساحة المحل والمنطقة المطلوب تخصيصها للجلسات وعرض الرصيف وممرات المشاة ومواقف السيارات، وأن تكون تمديدات التكييف والكهرباء للجلسات غير ظاهرة للعيان وبشكل لا يشوّه الموقع، ويتم تنفيذها حسب الشروط والمواصفات المعتمدة.

ولفت إلى أن البلدية لها الحق في قبول أو رفض الطلب بعد دراسة الموقع والمنطقة المحيطة من الناحيتين المرورية والوظيفية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات في هذا الشأن، مع ضرورة عدم إجراء أي تعديلات على موقع الجلسات إلا بعد الرجوع للبلدية، كما يلزم أخذ تعهد بإجراء تعديلات أو إزالة الجلسات في حال طلبت البلدية ذلك، إضافة الى ضرورة الالتزام بالاشتراطات البلدية مثل النظافة العامة للموقع وغيرها، فيما سيتم احتساب رسوم الجلسات الخارجية داخل حدود الملكية.

وفيما يخص الجلسات الخارجية خارج حدود الملكية ضمن الأرصفة أو الأراضي التابعة للأمانة، فيتم التنسيق مع الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات لتحديد رسم إيجار الموقع بحسب ما لديها من أنظمة وتعليمات.

وشدّد "الصفيان"؛ على أن لائحة المطاعم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تلزم ملاك المطاعم بتوفير أماكن مكيّفة ومجهّزة بالخدمات للمستفيدين.