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"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح

للطلبة من 12 - 18 عامًا

ثمّن مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العُمري، مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز المواعيد للطلبة في الفئة العمرية من "12-18" عامًا، لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في مركز اللقاحات في الجامعة.

وأعرب "العمري" عن شكره وتقديره لمدير الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي، وفريق العمل في المركز.

وكانت الإدارة الطبية بجامعة تبوك قد أعلنت عن توفر اللقاح لطلاب وطالبات التعليم العام "جرعة أولى" من ١٢-١٨سنة.

وأوضحت أنه يمكن التسجيل لتلقي اللقاح عبر الرابط التالي: https://www.ut.edu.sa/ar/Pages/Corona-Vaccine.aspx .

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"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح
سبق

ثمّن مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العُمري، مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز المواعيد للطلبة في الفئة العمرية من "12-18" عامًا، لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في مركز اللقاحات في الجامعة.

وأعرب "العمري" عن شكره وتقديره لمدير الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي، وفريق العمل في المركز.

وكانت الإدارة الطبية بجامعة تبوك قد أعلنت عن توفر اللقاح لطلاب وطالبات التعليم العام "جرعة أولى" من ١٢-١٨سنة.

وأوضحت أنه يمكن التسجيل لتلقي اللقاح عبر الرابط التالي: https://www.ut.edu.sa/ar/Pages/Corona-Vaccine.aspx .

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
06:40 PM

"العُمري" يثمّن مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز مواعيد اللقاح

للطلبة من 12 - 18 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ثمّن مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العُمري، مبادرة جامعة تبوك بإتاحة حجز المواعيد للطلبة في الفئة العمرية من "12-18" عامًا، لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا في مركز اللقاحات في الجامعة.

وأعرب "العمري" عن شكره وتقديره لمدير الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي، وفريق العمل في المركز.

وكانت الإدارة الطبية بجامعة تبوك قد أعلنت عن توفر اللقاح لطلاب وطالبات التعليم العام "جرعة أولى" من ١٢-١٨سنة.

وأوضحت أنه يمكن التسجيل لتلقي اللقاح عبر الرابط التالي: https://www.ut.edu.sa/ar/Pages/Corona-Vaccine.aspx .

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