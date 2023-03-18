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وزير الدفاع الأمريكي: لن يكون هناك علاج فعال لكورونا قبل 12 شهرًا

قال: مستعدون للتعاون مع الشركات الخاصة التي تعمل على التوصل للعلاج

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء في البنتاجون بواشنطن: إن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد سيستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.

وأضاف: بعض الشركات الخاصة تتوقع أن تتوصل إلى العلاج سريعًا؛ لكن يُعتقد أنه لن يكون هناك علاج فعال قبل 12 شهرًا، وأقصى فترة هي 18 شهرًا؛ مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع مستعدة للتعاون مع الشركات الخاصة التي تعمل على التوصل للعلاج الفعال.

وذكر "إسبر" أن السلطات الأمريكية جاهزة للمساعدة في احتواء فيروس كورونا، وأن على قطاعات تصنيع الأجهزة الطبية تكثيفُ إنتاج الأجهزة الطبية لمساعدة المرضى.

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الدفاع الأمريكي: لن يكون هناك علاج فعال لكورونا قبل 12 شهرًا
سبق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء في البنتاجون بواشنطن: إن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد سيستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.

وأضاف: بعض الشركات الخاصة تتوقع أن تتوصل إلى العلاج سريعًا؛ لكن يُعتقد أنه لن يكون هناك علاج فعال قبل 12 شهرًا، وأقصى فترة هي 18 شهرًا؛ مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع مستعدة للتعاون مع الشركات الخاصة التي تعمل على التوصل للعلاج الفعال.

وذكر "إسبر" أن السلطات الأمريكية جاهزة للمساعدة في احتواء فيروس كورونا، وأن على قطاعات تصنيع الأجهزة الطبية تكثيفُ إنتاج الأجهزة الطبية لمساعدة المرضى.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:30 PM

وزير الدفاع الأمريكي: لن يكون هناك علاج فعال لكورونا قبل 12 شهرًا

قال: مستعدون للتعاون مع الشركات الخاصة التي تعمل على التوصل للعلاج

A A A
خالد علي - الرياض
7
2,565

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء في البنتاجون بواشنطن: إن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد سيستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.

وأضاف: بعض الشركات الخاصة تتوقع أن تتوصل إلى العلاج سريعًا؛ لكن يُعتقد أنه لن يكون هناك علاج فعال قبل 12 شهرًا، وأقصى فترة هي 18 شهرًا؛ مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع مستعدة للتعاون مع الشركات الخاصة التي تعمل على التوصل للعلاج الفعال.

وذكر "إسبر" أن السلطات الأمريكية جاهزة للمساعدة في احتواء فيروس كورونا، وأن على قطاعات تصنيع الأجهزة الطبية تكثيفُ إنتاج الأجهزة الطبية لمساعدة المرضى.

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