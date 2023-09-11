الرئيس الأمريكي: لدينا نظام أسلحة نووية "لم يملكه أحد من قبل"

قال: لا يعرف أحد شيئًا عنه ولا حتى قادة روسيا والصين

أثار كتاب "غضب" الجديد لبوب وودورد عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا في أوساط المحللين العسكريين في أنحاء العالم، بشأن التصريحات التي تباهى فيها "ترامب" للصحافي بشأن نظام أسلحة نووية محتمل "لم يملكه أحد من قبل".

وطبقًا للكتاب، كَشَف ترامب معلومات دفاعية بالغة السرية في واحدة من 17 مقابلة مسجلة أجراها وودورد مع الرئيس الأمريكي أوردها في كتابه الذي يحمل عنوان "غضب".

ويقول ترامب إن حكومته أنشأت نظام أسلحة لا يعرف أحد شيئًا عنه، ولا حتى قادة روسيا والصين، وألمح إلى أنه "نووي".

لكن مقطع المقابلة الصوتية المؤلف من 54 كلمة والمسجل في 5 ديسمبر 2019 والذي أصدره وودورد مع الكتاب، يثير الحيرة بقدر ما يكشف من معلومات؛ إذ عندما يقول ترامب "نووي" يتوقف في منتصف الكلمة، كما لو كان يصحح لنفسه، ثم يقول "نظام أسلحة".

ويضيف: "لدينا أمور لم ترها أو تسمع عنها حتى. لدينا أمور لم يسمع عنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولا (الرئيس الصيني) شي جينبينغ، لا أحد. ما نملكه لا يصدق".

وأوضح وودورد أنه تأكد بشكل منفصل مع مصادر أن الولايات المتحدة لديها سلاح سري جديد؛ لكنه لم يذكر ما إذا كان نوويًّا أم لا؛ لكن خبراء الأسلحة يقولون إنهم غير متأكدين مما إذا كان الأمر الذي تحدث عنه ترامب صحيحًا أم أنه كان مجرد محاولة جوفاء للتباهي، وهو أمر معروف عن الرئيس الأمريكي.

وقال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين: إنه يمكن أن يكون رأسًا نوويًّا منخفض القوة "دبليو 76- 2" استُخدم للمرة الأولى على غواصة نووية في يناير، بعد شهر من ذكر ترامب الأمر لوودورد، نقلًا عن موقع "مونت كارلو الدولية".