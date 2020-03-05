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العراق .. ٣ إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"

اثنتان في كركوك وواحدة في واسط

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم ال‍وزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط.

فيروس كورونا الجديد العراق

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العراق .. ٣ إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم ال‍وزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:37 PM

العراق .. ٣ إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"

اثنتان في كركوك وواحدة في واسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم ال‍وزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط.

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