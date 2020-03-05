العراق .. ٣ إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط.
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط.فيروس كورونا الجديد العراق
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط.
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الثلاث توزعت بواقع اثنتين في كركوك وواحدة في واسط.