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الشهري: جاهزون لليابان.. وسنحقق طموحات الجماهير

أكد يحيى الشهري لاعب الوسط جاهزيتهم للمباراة غداً أمام اليابان في دور الستة عشر من كأس آسيا، معتبرًا أنهم نجحوا في تجاوز المباراة السابقة بكل تفاصيلها، ودخولهم أجواء مباراة الغد.

وأكد الشهري أن المنتخب الياباني من المنتخبات القوية والمرشحة لتحقيق اللقب الآسيوي، وأنهم كلاعبين مستعدون جيدًا للمباراة، وقال: "نحن من أقوى المنتخبات وكل فريق سيلعب معنا سيحترمنا كثيرًا، ونأمل في أن نحقق طموحات الشارع الرياضي".

وجدد لاعب الوسط يحيى الشهري دعوته لجماهير الأخضر بالدعم والمساندة، مشيدًا بالدور الذي لعبوه خلال مباريات الدور الأول، مقدمًا شكره للجماهير الخليجية التي دعمت الأخضر خلال مشواره الآسيوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشهري: جاهزون لليابان.. وسنحقق طموحات الجماهير
سبق

أكد يحيى الشهري لاعب الوسط جاهزيتهم للمباراة غداً أمام اليابان في دور الستة عشر من كأس آسيا، معتبرًا أنهم نجحوا في تجاوز المباراة السابقة بكل تفاصيلها، ودخولهم أجواء مباراة الغد.

وأكد الشهري أن المنتخب الياباني من المنتخبات القوية والمرشحة لتحقيق اللقب الآسيوي، وأنهم كلاعبين مستعدون جيدًا للمباراة، وقال: "نحن من أقوى المنتخبات وكل فريق سيلعب معنا سيحترمنا كثيرًا، ونأمل في أن نحقق طموحات الشارع الرياضي".

وجدد لاعب الوسط يحيى الشهري دعوته لجماهير الأخضر بالدعم والمساندة، مشيدًا بالدور الذي لعبوه خلال مباريات الدور الأول، مقدمًا شكره للجماهير الخليجية التي دعمت الأخضر خلال مشواره الآسيوي.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
06:40 PM

الشهري: جاهزون لليابان.. وسنحقق طموحات الجماهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد يحيى الشهري لاعب الوسط جاهزيتهم للمباراة غداً أمام اليابان في دور الستة عشر من كأس آسيا، معتبرًا أنهم نجحوا في تجاوز المباراة السابقة بكل تفاصيلها، ودخولهم أجواء مباراة الغد.

وأكد الشهري أن المنتخب الياباني من المنتخبات القوية والمرشحة لتحقيق اللقب الآسيوي، وأنهم كلاعبين مستعدون جيدًا للمباراة، وقال: "نحن من أقوى المنتخبات وكل فريق سيلعب معنا سيحترمنا كثيرًا، ونأمل في أن نحقق طموحات الشارع الرياضي".

وجدد لاعب الوسط يحيى الشهري دعوته لجماهير الأخضر بالدعم والمساندة، مشيدًا بالدور الذي لعبوه خلال مباريات الدور الأول، مقدمًا شكره للجماهير الخليجية التي دعمت الأخضر خلال مشواره الآسيوي.

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