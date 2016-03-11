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صاده ورفض بيعه فانقلب عليه.. "لدغة الأسود" تقتل صائد ثعابين في جازان

رغم محاولات إنعاشه

لقي مربي وصائد ثعابين مصرعه أمس إثر تعرضه للدغة ثعبان أسود سام بعدما صاده في منطقة جبلية ورفض بيعه.
ووفقًا للتفاصيل، فإن المواطن اعتاد صيد وتربية الثعابين وبيعها، لكنه في المرة الأخيرة رفض بيع هذا الثعبان الأسود لعدة أسابيع، حتى فاجأه ولدغه، فلقي الصياد مصرعه على الرغم من محاولات إنعاشه.

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صاده ورفض بيعه فانقلب عليه.. "لدغة الأسود" تقتل صائد ثعابين في جازان
سبق

لقي مربي وصائد ثعابين مصرعه أمس إثر تعرضه للدغة ثعبان أسود سام بعدما صاده في منطقة جبلية ورفض بيعه.
ووفقًا للتفاصيل، فإن المواطن اعتاد صيد وتربية الثعابين وبيعها، لكنه في المرة الأخيرة رفض بيع هذا الثعبان الأسود لعدة أسابيع، حتى فاجأه ولدغه، فلقي الصياد مصرعه على الرغم من محاولات إنعاشه.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:17 PM

صاده ورفض بيعه فانقلب عليه.. "لدغة الأسود" تقتل صائد ثعابين في جازان

رغم محاولات إنعاشه

A A A
محمد المواسي - جازان
23
41,234

لقي مربي وصائد ثعابين مصرعه أمس إثر تعرضه للدغة ثعبان أسود سام بعدما صاده في منطقة جبلية ورفض بيعه.
ووفقًا للتفاصيل، فإن المواطن اعتاد صيد وتربية الثعابين وبيعها، لكنه في المرة الأخيرة رفض بيع هذا الثعبان الأسود لعدة أسابيع، حتى فاجأه ولدغه، فلقي الصياد مصرعه على الرغم من محاولات إنعاشه.

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