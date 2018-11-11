بالفيديو.. قصة عربة القطار التي أنهت الحرب العالمية الأولى عام 1918

في الذكرى المئوية ليوم 11 نوفمبر التاريخي

في أجواء مؤثرة، وبعد مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، احتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب، وتضمّن الاحتفال توقيع نسخة معدّلة من اتفاق هدنة عام 1918، داخل عربة قطار بمنطقة ريتوند؛ في إشارة رمزية إلى الوحدة والتصالح بين البلدين.

قصة عربة القطار

وفي تقرير مصوّر، تروي قناة "فرانس 24" قصة عربة القطار الخالدة التي شهدت توقيع هدنة أنهت الحرب.

يقول التقرير: هنا في موقع ريتوند بغابة كومبيانيه فوريست، شمالي فرنسا، وقّعت فرنسا وألمانيا اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى عام 1918.

لا صورة للمهزوم

وحسب التقرير؛ كان هناك قطاران؛ الأول فيه فرنسيون والآخر فيه ألمان، وصل هذان القطاران إلى غابة كومبيانيه فوريست بسرية تامة قبل ثلاثة أيام من إعلان الهدنة، يظهر في الصورة الماريشال فرديناند فوش زعيم وفد الحلفاء؛ لكن الألمان المنهزمين في هذه الحرب لم يكن لديهم الحق في التقاط صورة رسمية.

أُحرقت وأعيد تصميمها

كانت عربة القطار التي شهدت توقيع الهدنة، هي الرمزَ لهذا الحدث التاريخي؛ لذا فإنه عندما أحرقها الزعيم الألماني أدولف هتلر، أعادت فرنسا تصميمها طبقاً للنموذج الأصلي، بأضوائه ومقاعده وأماكن الأطراف المشاركة في الاجتماع، وحتى الهاتف المتصل بالحكومة الفرنسية.

حوار الطرفين

ويقول التقرير إن المحادثات جرت وسط أجواء مشحونة بين الوفدين، وفي نص الحوار يقول الماريشال فوش للوفد الألماني: ما هو الهدف من مهمتكم؟

فيردّ القائد الألماني: أتيت للبحث في مقترح الحلفاء.

ماريشال فوش: ليس لديّ أي مقترح أقدّمه.

القائد الألماني مستغرباً: آه.. ماذا؟

ماريشال فوش: هل تطلبون الهدنة؟ نعم أم لا؟

القائد الألماني: نعم.

نهاية الحرب

وعلى مدى ثلاثة أيام تَمَسّك الفرنسيون بموقفهم الصارم، وتَلَقّت ألمانيا شروط الحلفاء كإهانة فعلية لها في نهاية الحرب العالمية الأولى، وفي الحادي عشر من نوفمبر عام 1918، دقت الأجراس في كنائس أوروبا، معلنة نهاية الحرب.

رمز إذلال فرنسا

أما عربة القطار التي شهدت هذا الحدث؛ فقد استمرت قصتها؛ حيث نُقلت إلى باريس، وتم تمجيدها في ساحة ليزامفاليد؛ لكن في عام 1940، عند انهزمت فرنسا واحتل الألمان باريس، صار الهاجس الوحيد لأدولف هتلر الأخذ بالثأر؛ فأصبحت عربة قطار الهدنة، رمزاً لإذلال فرنسا؛ لا سيما عندما جلس هتلر على مقعد الماريشال فورش، لإملاء شروطه القاسية على فرنسا المستعمرة.

وحسب التقرير، تحمل هذه العربة ذاكرة أكبر المجازر في تاريخ البشرية والمتمثلة في الحربين العالميتين.

لماذا أحرقها هتلر؟

وقرر هتلر نقل هذه العربة إلى مكان مجهول في إحدى الغابات الألمانية، وتم إحراقها من قِبَل قوات "أساس" عام 1945، وكان ذلك أحد القرارات الأخيرة التي اتخذها هتلر، قبل سقوط الرايخ الثالث، كان هتلر يخشى أن يجلس مرة أخرى على مقعد الطرف المهزوم ليستمع إلى شروط الحلفاء.