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مكة المكرمة.. إزالة تعديات على مساحة 200 ألف م2 في منطقة الشميسي

مزارع عشوائية وبناء غرف شعبية مخالفة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية- تعديات في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 200 ألف متر مربع.

وتَمثلت التعديات في إقامة 4 مزارع عشوائية وبناء غرف شعبية مخالفة، وتمت إزالتها بعد أن تحققت الفِرَق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية.

وتعمل وكالة التشييد والصيانة بالأمانة، على تطوير الحدائق والمتنزهات وصيانتها، ورفع كفاءتها وجاهزيتها، ضمن خطتها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، وتوفير كل ما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

كما قامت الإدارة العامة للحدائق والتجميل، بزراعة 130 نخلة بطريق المسجد الحرام، وتشكيل الأسيجة بطول 8200 متر، وزراعة 45 نخلة بطريق المدينة المنورة، وتشكيل الأسيجة بطول 2000 متر، وتقليم 280 شجرة في شارع بن جبير بمكة المكرمة، وإعادة تأهيل حديقة مسجد التنعيم، وحديقة الزيمة وري المزروعات، وتنفيذ أعمال النظافة في مواقع متفرقة، ودعم الحدائق والمتنزهات بالخدمات المطلوبة.

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مكة المكرمة.. إزالة تعديات على مساحة 200 ألف م2 في منطقة الشميسي
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية- تعديات في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 200 ألف متر مربع.

وتَمثلت التعديات في إقامة 4 مزارع عشوائية وبناء غرف شعبية مخالفة، وتمت إزالتها بعد أن تحققت الفِرَق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية.

وتعمل وكالة التشييد والصيانة بالأمانة، على تطوير الحدائق والمتنزهات وصيانتها، ورفع كفاءتها وجاهزيتها، ضمن خطتها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، وتوفير كل ما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

كما قامت الإدارة العامة للحدائق والتجميل، بزراعة 130 نخلة بطريق المسجد الحرام، وتشكيل الأسيجة بطول 8200 متر، وزراعة 45 نخلة بطريق المدينة المنورة، وتشكيل الأسيجة بطول 2000 متر، وتقليم 280 شجرة في شارع بن جبير بمكة المكرمة، وإعادة تأهيل حديقة مسجد التنعيم، وحديقة الزيمة وري المزروعات، وتنفيذ أعمال النظافة في مواقع متفرقة، ودعم الحدائق والمتنزهات بالخدمات المطلوبة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
11:17 AM

مكة المكرمة.. إزالة تعديات على مساحة 200 ألف م2 في منطقة الشميسي

مزارع عشوائية وبناء غرف شعبية مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أزالت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية- تعديات في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 200 ألف متر مربع.

وتَمثلت التعديات في إقامة 4 مزارع عشوائية وبناء غرف شعبية مخالفة، وتمت إزالتها بعد أن تحققت الفِرَق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية.

وتعمل وكالة التشييد والصيانة بالأمانة، على تطوير الحدائق والمتنزهات وصيانتها، ورفع كفاءتها وجاهزيتها، ضمن خطتها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، وتوفير كل ما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

كما قامت الإدارة العامة للحدائق والتجميل، بزراعة 130 نخلة بطريق المسجد الحرام، وتشكيل الأسيجة بطول 8200 متر، وزراعة 45 نخلة بطريق المدينة المنورة، وتشكيل الأسيجة بطول 2000 متر، وتقليم 280 شجرة في شارع بن جبير بمكة المكرمة، وإعادة تأهيل حديقة مسجد التنعيم، وحديقة الزيمة وري المزروعات، وتنفيذ أعمال النظافة في مواقع متفرقة، ودعم الحدائق والمتنزهات بالخدمات المطلوبة.

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