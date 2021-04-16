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"دعوية الصم" تدشن مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع

الأولى من نوعها بالمملكة.. ومترجمة إلى لغة الإشارة:

دشَّنت الجمعية الدعوية للصم مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع والمترجمة بلغة الإشارة (اللغة الطبيعية)، وتعد هذه المسابقة الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وحصلت على فتوى من إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة حول تعليم الصم معاني القرآن الكريم.

وذكر مؤلف الكتب محمد هيجان الصحبي، أن المسابقة نفذها وأعدها مجموعة من الشباب الصم, وتعد ضمن برامج وخطط لمشروع ضخم عالمي لخدمة تعليم الصم كتاب الله تعالى، والمدعوم من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية) وأوقاف حصة بنت إبراهيم القبيسي، والراجحي الإنسانية.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية سامي السعرة، أن المسابقة تخدم فئة غالية هم الصم داخل السعودية وخارجها، وتوحد لغة الإشارة العربية (لغة القرآن), موجهًا شكره للداعمين على تلك اللفتة الكريمة، وأخص شركة عراقة طيبة العقارية.

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"دعوية الصم" تدشن مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع
سبق

دشَّنت الجمعية الدعوية للصم مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع والمترجمة بلغة الإشارة (اللغة الطبيعية)، وتعد هذه المسابقة الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وحصلت على فتوى من إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة حول تعليم الصم معاني القرآن الكريم.

وذكر مؤلف الكتب محمد هيجان الصحبي، أن المسابقة نفذها وأعدها مجموعة من الشباب الصم, وتعد ضمن برامج وخطط لمشروع ضخم عالمي لخدمة تعليم الصم كتاب الله تعالى، والمدعوم من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية) وأوقاف حصة بنت إبراهيم القبيسي، والراجحي الإنسانية.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية سامي السعرة، أن المسابقة تخدم فئة غالية هم الصم داخل السعودية وخارجها، وتوحد لغة الإشارة العربية (لغة القرآن), موجهًا شكره للداعمين على تلك اللفتة الكريمة، وأخص شركة عراقة طيبة العقارية.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:02 AM

"دعوية الصم" تدشن مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع

الأولى من نوعها بالمملكة.. ومترجمة إلى لغة الإشارة:

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشَّنت الجمعية الدعوية للصم مسابقة معاني القرآن الكريم للصم وضعاف السمع والمترجمة بلغة الإشارة (اللغة الطبيعية)، وتعد هذه المسابقة الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وحصلت على فتوى من إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة حول تعليم الصم معاني القرآن الكريم.

وذكر مؤلف الكتب محمد هيجان الصحبي، أن المسابقة نفذها وأعدها مجموعة من الشباب الصم, وتعد ضمن برامج وخطط لمشروع ضخم عالمي لخدمة تعليم الصم كتاب الله تعالى، والمدعوم من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك الخيرية) وأوقاف حصة بنت إبراهيم القبيسي، والراجحي الإنسانية.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية سامي السعرة، أن المسابقة تخدم فئة غالية هم الصم داخل السعودية وخارجها، وتوحد لغة الإشارة العربية (لغة القرآن), موجهًا شكره للداعمين على تلك اللفتة الكريمة، وأخص شركة عراقة طيبة العقارية.

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