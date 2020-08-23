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"الحصيني": أجواء حارة جداً نهاراً على وسط المملكة وشرقها.. اليوم وغداً

أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على الباحة وعسير وجازان.. ليلة الإثنين

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ اليوم الأحد وغداً الإثنين، أجواءً حارة جداً نهاراً على وسط المملكة وشرقها.. وقال "هي الموجة الحارة السابعة هذا العام منذ دخول الصيف".

كما توقع "الحصيني"؛ أن تكون آخر موجة حر شديدة لهذا العام، من الأربعاء تعود الحرارة إلى معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وقال الباحث في الطقس، يُتوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين، أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن، ورياح مثيرة للأتربة من متوسطة لشبه قوية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والحدود السعودية - الإماراتية.

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"الحصيني": أجواء حارة جداً نهاراً على وسط المملكة وشرقها.. اليوم وغداً
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ اليوم الأحد وغداً الإثنين، أجواءً حارة جداً نهاراً على وسط المملكة وشرقها.. وقال "هي الموجة الحارة السابعة هذا العام منذ دخول الصيف".

كما توقع "الحصيني"؛ أن تكون آخر موجة حر شديدة لهذا العام، من الأربعاء تعود الحرارة إلى معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وقال الباحث في الطقس، يُتوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين، أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن، ورياح مثيرة للأتربة من متوسطة لشبه قوية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والحدود السعودية - الإماراتية.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
08:27 AM

"الحصيني": أجواء حارة جداً نهاراً على وسط المملكة وشرقها.. اليوم وغداً

أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على الباحة وعسير وجازان.. ليلة الإثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ اليوم الأحد وغداً الإثنين، أجواءً حارة جداً نهاراً على وسط المملكة وشرقها.. وقال "هي الموجة الحارة السابعة هذا العام منذ دخول الصيف".

كما توقع "الحصيني"؛ أن تكون آخر موجة حر شديدة لهذا العام، من الأربعاء تعود الحرارة إلى معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

وقال الباحث في الطقس، يُتوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين، أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن، ورياح مثيرة للأتربة من متوسطة لشبه قوية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والحدود السعودية - الإماراتية.

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