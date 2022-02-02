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فيديو "ضربة ذيل".. طائرة تفشل في الهبوط بعد "حرب مع الرياح"

وثّق مقطع فيديو، لحظاتٍ تحبس الأنفاس، فشلت فيها طائرة في الهبوط على أحد مدرجات مطار هيثرو الدولي بالعاصمة البريطانية لندن؛ بسبب الرياح القوية.

واضطرت طائرة تابعة للخطوط البريطانية، التي وصلت من أبردين في حوالى الساعة 10.50 صباح يوم الاثنين، إلى إلغاء محاولة الهبوط والتحليق مجددًا في اللحظات الأخيرة، بسبب الرياح القوية التي أثّرت على الرحلات الجوية في أكبر مطار في المملكة المتحدة. ولمست العجلات الخلفية للطائرة الأرض، قبل أن تنحرف الطائرة بقوة لجهة اليسار ويصطدم ذيل الطائرة بالأرض؛ مما اضطر قائدها للتحليق مجددًا.

وتمكن الطيار من الهبوط بالطائرة بنجاح، في محاولة ثانية؛ وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وتسببت العاصفة "كوري"، التي اجتاحت المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 92 ميلًا في الساعة.

جاء ذلك بعد أن قتلت العاصفة "مالك" ما لا يقل عن 4 أشخاص في شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودمّرت منازل، وأطلقت فيضانات، وتركت آلاف الأسر دون كهرباء.

يُذكر أنه تم استخدام مطار هيثرو من قِبَل أكثر من 19 مليون مسافر خلال عام 2021، أي أقل من ربع الإجمالي لعام ما قبل جائحة كورونا، وتحديدًا في 2019.

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فيديو "ضربة ذيل".. طائرة تفشل في الهبوط بعد "حرب مع الرياح"
سبق

وثّق مقطع فيديو، لحظاتٍ تحبس الأنفاس، فشلت فيها طائرة في الهبوط على أحد مدرجات مطار هيثرو الدولي بالعاصمة البريطانية لندن؛ بسبب الرياح القوية.

واضطرت طائرة تابعة للخطوط البريطانية، التي وصلت من أبردين في حوالى الساعة 10.50 صباح يوم الاثنين، إلى إلغاء محاولة الهبوط والتحليق مجددًا في اللحظات الأخيرة، بسبب الرياح القوية التي أثّرت على الرحلات الجوية في أكبر مطار في المملكة المتحدة. ولمست العجلات الخلفية للطائرة الأرض، قبل أن تنحرف الطائرة بقوة لجهة اليسار ويصطدم ذيل الطائرة بالأرض؛ مما اضطر قائدها للتحليق مجددًا.

وتمكن الطيار من الهبوط بالطائرة بنجاح، في محاولة ثانية؛ وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وتسببت العاصفة "كوري"، التي اجتاحت المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 92 ميلًا في الساعة.

جاء ذلك بعد أن قتلت العاصفة "مالك" ما لا يقل عن 4 أشخاص في شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودمّرت منازل، وأطلقت فيضانات، وتركت آلاف الأسر دون كهرباء.

يُذكر أنه تم استخدام مطار هيثرو من قِبَل أكثر من 19 مليون مسافر خلال عام 2021، أي أقل من ربع الإجمالي لعام ما قبل جائحة كورونا، وتحديدًا في 2019.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
09:10 AM

فيديو "ضربة ذيل".. طائرة تفشل في الهبوط بعد "حرب مع الرياح"

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
11,900

وثّق مقطع فيديو، لحظاتٍ تحبس الأنفاس، فشلت فيها طائرة في الهبوط على أحد مدرجات مطار هيثرو الدولي بالعاصمة البريطانية لندن؛ بسبب الرياح القوية.

واضطرت طائرة تابعة للخطوط البريطانية، التي وصلت من أبردين في حوالى الساعة 10.50 صباح يوم الاثنين، إلى إلغاء محاولة الهبوط والتحليق مجددًا في اللحظات الأخيرة، بسبب الرياح القوية التي أثّرت على الرحلات الجوية في أكبر مطار في المملكة المتحدة. ولمست العجلات الخلفية للطائرة الأرض، قبل أن تنحرف الطائرة بقوة لجهة اليسار ويصطدم ذيل الطائرة بالأرض؛ مما اضطر قائدها للتحليق مجددًا.

وتمكن الطيار من الهبوط بالطائرة بنجاح، في محاولة ثانية؛ وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وتسببت العاصفة "كوري"، التي اجتاحت المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 92 ميلًا في الساعة.

جاء ذلك بعد أن قتلت العاصفة "مالك" ما لا يقل عن 4 أشخاص في شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودمّرت منازل، وأطلقت فيضانات، وتركت آلاف الأسر دون كهرباء.

يُذكر أنه تم استخدام مطار هيثرو من قِبَل أكثر من 19 مليون مسافر خلال عام 2021، أي أقل من ربع الإجمالي لعام ما قبل جائحة كورونا، وتحديدًا في 2019.

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