"البقمي" عقيدا بدوريات أمن العاصمة المقدسة
قلد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد بن سعد السهيمي، العقيد ماجد بن ناهض البقمي رتبته الجديدة، والتي صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته لها.
فيما عبر "البقمي" عن سعادته وامتنانه لهذه الثقة الملكية الكريمة، واعداً بتقديم المزيد من الجهود المخلصة في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
"البقمي" عقيدا بدوريات أمن العاصمة المقدسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-21
قلد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد بن سعد السهيمي، العقيد ماجد بن ناهض البقمي رتبته الجديدة، والتي صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته لها.
فيما عبر "البقمي" عن سعادته وامتنانه لهذه الثقة الملكية الكريمة، واعداً بتقديم المزيد من الجهود المخلصة في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
09:42 PM
"البقمي" عقيدا بدوريات أمن العاصمة المقدسة
قلد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد بن سعد السهيمي، العقيد ماجد بن ناهض البقمي رتبته الجديدة، والتي صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته لها.
فيما عبر "البقمي" عن سعادته وامتنانه لهذه الثقة الملكية الكريمة، واعداً بتقديم المزيد من الجهود المخلصة في خدمة دينه ومليكه ووطنه.