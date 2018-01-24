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السودان.. احتجاجات في عدة مدن بينها الخرطوم

الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين بالعاصمة

نقلت "رويترز" عن شهود عيان، أن احتجاجات خرجت في عدد من المدن السودانية، اليوم (الخميس) بينها العاصمة الخرطوم، وذلك بعد دعوات لخروج مظاهرات حاشدة.

وذكر شاهد من "رويترز" وشهود آخرون، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في حي بري بالخرطوم وفي شمال العاصمة.

وخرجت احتجاجات في عدة مناطق في مدينة أم درمان، وفي مدينة القضارف بشرق السودان، تجمع مئات المحتجين في منطقة السوق الرئيسية.

واتسع نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة ليشمل أنحاءً متفرقة بالسودان منذ يوم 19 ديسمبر (كانون الأول).

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. احتجاجات في عدة مدن بينها الخرطوم
سبق

نقلت "رويترز" عن شهود عيان، أن احتجاجات خرجت في عدد من المدن السودانية، اليوم (الخميس) بينها العاصمة الخرطوم، وذلك بعد دعوات لخروج مظاهرات حاشدة.

وذكر شاهد من "رويترز" وشهود آخرون، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في حي بري بالخرطوم وفي شمال العاصمة.

وخرجت احتجاجات في عدة مناطق في مدينة أم درمان، وفي مدينة القضارف بشرق السودان، تجمع مئات المحتجين في منطقة السوق الرئيسية.

واتسع نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة ليشمل أنحاءً متفرقة بالسودان منذ يوم 19 ديسمبر (كانون الأول).

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:06 PM

السودان.. احتجاجات في عدة مدن بينها الخرطوم

الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين بالعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن شهود عيان، أن احتجاجات خرجت في عدد من المدن السودانية، اليوم (الخميس) بينها العاصمة الخرطوم، وذلك بعد دعوات لخروج مظاهرات حاشدة.

وذكر شاهد من "رويترز" وشهود آخرون، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في حي بري بالخرطوم وفي شمال العاصمة.

وخرجت احتجاجات في عدة مناطق في مدينة أم درمان، وفي مدينة القضارف بشرق السودان، تجمع مئات المحتجين في منطقة السوق الرئيسية.

واتسع نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة ليشمل أنحاءً متفرقة بالسودان منذ يوم 19 ديسمبر (كانون الأول).

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