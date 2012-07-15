"القشقري": جارية تبعت النبيّ فرأت العجب العُجاب من السيّدة خديجة

في حديثه عن أنجح زواج عرفته البشرية!! يروي الكاتب الصحفي طلال القشقري كيف "كانت السيّدة خديجة رضي الله عنها، تخرج مُسرِعَةً إلى باب المنزل، إذا سمعت بقدوم زوجها النبيّ محمد صلّى الله عليه وسلّم، وتأخذ بيده الشريفة، وتضمّها إلى صدرها"، ويمضي القشقري مع تفاصيل الاستقبالات الوُدّية، والحوارات الراقية بين الزوجين، مطالبًا أن يتلقّى كلّ شابّ وشابّة من أبنائنا وبناتنا دورة دراسية في تفاصيل هذا الزواج، خاصة في زمن كثُر فيه الطلاق. أنجح زواج عرفته البشرية!! وفي مقاله "أنجح زواج عرفته البشرية!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "في زمنٍ كثُر فيه الطلاق، حتّى قاربت نسبتُه نسبةَ الزواج، كما هو الحال للأسف الشديد في منطقة مكّة المكرّمة، لا يملك المرء المُتأمِّلُ لهذه الظاهرة المُزعِجة سوى تذكّر وتأمّل أنجح زواج عرفته البشرية، وقد اختار اللهُ مكّة المكرّمة مكاناً له، ولا يفوقه في النجاح زواجٌ آخرٌ مهما بلغ من الاندماج والانسجام بين الزوج والزوجة، وهو بلغة عصرنا وبمُفردات الأخصّائيين الاجتماعيين يُعتبر الزواج المثالي، النموذجي، المبني على الأُلْفة الحقيقية، والسكن الدائم، والمودّة الكبيرة، والتقوى الخالصة، وفيه يتنافس الزوجان ويتسابقان في مضمار المعاملة الحسنة للآخر بنفس المقدار.. ألا وهو زواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من السيّدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان رائعاً في طريقة الخطوبة الفريدة، ورائعاً في مراسم الزواج البسيط، ورائعاً في مرحلة الزواج المُثمِرة، ممّا تذكر تفاصيلها كتبُ التاريخ المجيد". ما رأته جارية أبي طالب ويروي القشقري قائلاً: "هنا دعوني أذكر لكم واقعة واحدة فقط، تُبيّن عظمة العلاقة الزوجية بين النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وزوجته السيّدة خديجة رضي الله عنها، ومدى الاحترام المتبادل والتقدير المبذول بينهما، بل ومدى العاطفة والرومانسية التي بدأت بينهما، وهي في قمّة أوْجِها واستمرّت هكذا، تُروى للأجيال جيلاً بعد جيل: يروي الفاكهاني في كتاب (مكّة) أنّ جارية لأبي طالب عمّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم تبعته حتّى دخل بيته بأمرٍ من أبي طالب ليعرف كيف تعامله السيّدة خديجة رضي الله عنها، وكان هذا قبل البعثة النبوية، فرأت العجب العُجاب، إذ ما إن سمعت السيّدة خديجة رضي الله عنها بقدوم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتّى خرجت مُسرِعَةً إلى الباب، وأخذت بيده الشريفة، وضمّتها إلى صدرها ونحْرِها، وقالت له بأبي وأمّي إنّي لأعرف حقّك ومنزلتك، فردّ عليها وهو يحتضنها: "والله يا خديجة لقد اصطنعتِ عندي معروفاً لا أضيّعه أبدًا". استقبالات وُدّية ويعلق الكاتب قائلاً: "هكذا كانت حياتهما الزوجية قبل وبعد البعثة النبوية، استقبالات وُدّية، وحوارات راقية، يطلب كلٌ منهما من الآخر ما يعتبره الآخرُ معروفًا، وإيماناً كاملاً لبعضهما البعض، وتجاوباً لا متناهٍ، ومساندة لا تنقص، وهي حياة زوجية مكتوبة بتفاصيلها في أشرف صحيفة في اللوح المحفوظ، قد رضي عنها ربُّ الأرضِ والسماء". دراسة هذا الزواج وينهي القشقري قائلاً: "كم أتمنّى أن يتلقّى كلّ شابّ وشابّة من أبنائنا وبناتنا دورة دراسية في تفاصيل زواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والسيّدة خديجة رضي الله عنها، وأن يؤمنا بها، ويجتهدًا في تطبيقها، ولو فعلاً لما حصلت حالة طلاق واحدة، وما تصدّعت البيوت، وما تشتّتت الأُسَر، وما تنازعت وفشِلَت وذهبت أدْراج الرياح".

"القشقري": جارية تبعت النبيّ فرأت العجب العُجاب من السيّدة خديجة أيمن حسن سبق 2019-07-15 في حديثه عن أنجح زواج عرفته البشرية!! يروي الكاتب الصحفي طلال القشقري كيف "كانت السيّدة خديجة رضي الله عنها، تخرج مُسرِعَةً إلى باب المنزل، إذا سمعت بقدوم زوجها النبيّ محمد صلّى الله عليه وسلّم، وتأخذ بيده الشريفة، وتضمّها إلى صدرها"، ويمضي القشقري مع تفاصيل الاستقبالات الوُدّية، والحوارات الراقية بين الزوجين، مطالبًا أن يتلقّى كلّ شابّ وشابّة من أبنائنا وبناتنا دورة دراسية في تفاصيل هذا الزواج، خاصة في زمن كثُر فيه الطلاق.





أنجح زواج عرفته البشرية!!



وفي مقاله "أنجح زواج عرفته البشرية!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "في زمنٍ كثُر فيه الطلاق، حتّى قاربت نسبتُه نسبةَ الزواج، كما هو الحال للأسف الشديد في منطقة مكّة المكرّمة، لا يملك المرء المُتأمِّلُ لهذه الظاهرة المُزعِجة سوى تذكّر وتأمّل أنجح زواج عرفته البشرية، وقد اختار اللهُ مكّة المكرّمة مكاناً له، ولا يفوقه في النجاح زواجٌ آخرٌ مهما بلغ من الاندماج والانسجام بين الزوج والزوجة، وهو بلغة عصرنا وبمُفردات الأخصّائيين الاجتماعيين يُعتبر الزواج المثالي، النموذجي، المبني على الأُلْفة الحقيقية، والسكن الدائم، والمودّة الكبيرة، والتقوى الخالصة، وفيه يتنافس الزوجان ويتسابقان في مضمار المعاملة الحسنة للآخر بنفس المقدار.. ألا وهو زواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من السيّدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان رائعاً في طريقة الخطوبة الفريدة، ورائعاً في مراسم الزواج البسيط، ورائعاً في مرحلة الزواج المُثمِرة، ممّا تذكر تفاصيلها كتبُ التاريخ المجيد".





ما رأته جارية أبي طالب



ويروي القشقري قائلاً: "هنا دعوني أذكر لكم واقعة واحدة فقط، تُبيّن عظمة العلاقة الزوجية بين النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وزوجته السيّدة خديجة رضي الله عنها، ومدى الاحترام المتبادل والتقدير المبذول بينهما، بل ومدى العاطفة والرومانسية التي بدأت بينهما، وهي في قمّة أوْجِها واستمرّت هكذا، تُروى للأجيال جيلاً بعد جيل:



يروي الفاكهاني في كتاب (مكّة) أنّ جارية لأبي طالب عمّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم تبعته حتّى دخل بيته بأمرٍ من أبي طالب ليعرف كيف تعامله السيّدة خديجة رضي الله عنها، وكان هذا قبل البعثة النبوية، فرأت العجب العُجاب، إذ ما إن سمعت السيّدة خديجة رضي الله عنها بقدوم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتّى خرجت مُسرِعَةً إلى الباب، وأخذت بيده الشريفة، وضمّتها إلى صدرها ونحْرِها، وقالت له بأبي وأمّي إنّي لأعرف حقّك ومنزلتك، فردّ عليها وهو يحتضنها: "والله يا خديجة لقد اصطنعتِ عندي معروفاً لا أضيّعه أبدًا".





استقبالات وُدّية



ويعلق الكاتب قائلاً: "هكذا كانت حياتهما الزوجية قبل وبعد البعثة النبوية، استقبالات وُدّية، وحوارات راقية، يطلب كلٌ منهما من الآخر ما يعتبره الآخرُ معروفًا، وإيماناً كاملاً لبعضهما البعض، وتجاوباً لا متناهٍ، ومساندة لا تنقص، وهي حياة زوجية مكتوبة بتفاصيلها في أشرف صحيفة في اللوح المحفوظ، قد رضي عنها ربُّ الأرضِ والسماء".





دراسة هذا الزواج



وينهي القشقري قائلاً: "كم أتمنّى أن يتلقّى كلّ شابّ وشابّة من أبنائنا وبناتنا دورة دراسية في تفاصيل زواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والسيّدة خديجة رضي الله عنها، وأن يؤمنا بها، ويجتهدًا في تطبيقها، ولو فعلاً لما حصلت حالة طلاق واحدة، وما تصدّعت البيوت، وما تشتّتت الأُسَر، وما تنازعت وفشِلَت وذهبت أدْراج الرياح".

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440 03:26 PM

"القشقري": جارية تبعت النبيّ فرأت العجب العُجاب من السيّدة خديجة طالب بدورة دراسية للمقبلين على الزواج في تفاصيل حياة النبي الكريم





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في حديثه عن أنجح زواج عرفته البشرية!! يروي الكاتب الصحفي طلال القشقري كيف "كانت السيّدة خديجة رضي الله عنها، تخرج مُسرِعَةً إلى باب المنزل، إذا سمعت بقدوم زوجها النبيّ محمد صلّى الله عليه وسلّم، وتأخذ بيده الشريفة، وتضمّها إلى صدرها"، ويمضي القشقري مع تفاصيل الاستقبالات الوُدّية، والحوارات الراقية بين الزوجين، مطالبًا أن يتلقّى كلّ شابّ وشابّة من أبنائنا وبناتنا دورة دراسية في تفاصيل هذا الزواج، خاصة في زمن كثُر فيه الطلاق.





أنجح زواج عرفته البشرية!!



وفي مقاله "أنجح زواج عرفته البشرية!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "في زمنٍ كثُر فيه الطلاق، حتّى قاربت نسبتُه نسبةَ الزواج، كما هو الحال للأسف الشديد في منطقة مكّة المكرّمة، لا يملك المرء المُتأمِّلُ لهذه الظاهرة المُزعِجة سوى تذكّر وتأمّل أنجح زواج عرفته البشرية، وقد اختار اللهُ مكّة المكرّمة مكاناً له، ولا يفوقه في النجاح زواجٌ آخرٌ مهما بلغ من الاندماج والانسجام بين الزوج والزوجة، وهو بلغة عصرنا وبمُفردات الأخصّائيين الاجتماعيين يُعتبر الزواج المثالي، النموذجي، المبني على الأُلْفة الحقيقية، والسكن الدائم، والمودّة الكبيرة، والتقوى الخالصة، وفيه يتنافس الزوجان ويتسابقان في مضمار المعاملة الحسنة للآخر بنفس المقدار.. ألا وهو زواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من السيّدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان رائعاً في طريقة الخطوبة الفريدة، ورائعاً في مراسم الزواج البسيط، ورائعاً في مرحلة الزواج المُثمِرة، ممّا تذكر تفاصيلها كتبُ التاريخ المجيد".





ما رأته جارية أبي طالب



ويروي القشقري قائلاً: "هنا دعوني أذكر لكم واقعة واحدة فقط، تُبيّن عظمة العلاقة الزوجية بين النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وزوجته السيّدة خديجة رضي الله عنها، ومدى الاحترام المتبادل والتقدير المبذول بينهما، بل ومدى العاطفة والرومانسية التي بدأت بينهما، وهي في قمّة أوْجِها واستمرّت هكذا، تُروى للأجيال جيلاً بعد جيل:



يروي الفاكهاني في كتاب (مكّة) أنّ جارية لأبي طالب عمّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم تبعته حتّى دخل بيته بأمرٍ من أبي طالب ليعرف كيف تعامله السيّدة خديجة رضي الله عنها، وكان هذا قبل البعثة النبوية، فرأت العجب العُجاب، إذ ما إن سمعت السيّدة خديجة رضي الله عنها بقدوم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتّى خرجت مُسرِعَةً إلى الباب، وأخذت بيده الشريفة، وضمّتها إلى صدرها ونحْرِها، وقالت له بأبي وأمّي إنّي لأعرف حقّك ومنزلتك، فردّ عليها وهو يحتضنها: "والله يا خديجة لقد اصطنعتِ عندي معروفاً لا أضيّعه أبدًا".





استقبالات وُدّية



ويعلق الكاتب قائلاً: "هكذا كانت حياتهما الزوجية قبل وبعد البعثة النبوية، استقبالات وُدّية، وحوارات راقية، يطلب كلٌ منهما من الآخر ما يعتبره الآخرُ معروفًا، وإيماناً كاملاً لبعضهما البعض، وتجاوباً لا متناهٍ، ومساندة لا تنقص، وهي حياة زوجية مكتوبة بتفاصيلها في أشرف صحيفة في اللوح المحفوظ، قد رضي عنها ربُّ الأرضِ والسماء".





دراسة هذا الزواج



وينهي القشقري قائلاً: "كم أتمنّى أن يتلقّى كلّ شابّ وشابّة من أبنائنا وبناتنا دورة دراسية في تفاصيل زواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والسيّدة خديجة رضي الله عنها، وأن يؤمنا بها، ويجتهدًا في تطبيقها، ولو فعلاً لما حصلت حالة طلاق واحدة، وما تصدّعت البيوت، وما تشتّتت الأُسَر، وما تنازعت وفشِلَت وذهبت أدْراج الرياح".