"مدل بيست" الرياض يفرض نفسه كأكبر مهرجان موسيقي في العالم

تفوق في عدد حضوره اليومي على مهرجاني كوتشيلا أمريكا وتومورلاند بلجيكا

كسر مهرجان مدل بيست الموسيقي في الرياض، حاجز التوقعات، بتسجيله في أول أيامه أكثر من 130 ألف زائر، متفوقًا بذلك على كبرياتالمهرجانات الخاصة بالموسيقى الإلكترونية في العالم، فيما يتوقع أن يتزايد عدد الحضور اليومي في ثاني وثالث أيام المهرجان، عما كان عليه في اليوم الأول.

وأزاح مهرجان مدل بيست الرياض الموسيقي، مهرجان كوتشيلا الذي يقام سنويًا في ولاية كاليفورنيا ومهرجان تومورلاند الذي يقام كل عامفي بلجيكا، عن عرش صدارة أكبر المهرجانات في العالم.

وبذلك، يحتل مهرجان مدل بيست الرياض قائمة أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، بعدد حضور يومي يناهز 130 ألف زائر، يليه مهرجانكوتشيلا الأمريكي بحضور 99 ألفًا في اليوم، فمهرجان تومورلاند البلجيكي بعدد حضور يومي يقترب من 66 ألفًا.

يشار إلى أن مهرجان مدل بيست الرياض، يستمر حتى يوم 21 ديسمبر، ويشارك في فعالياته أكثر من 70 فنان DJ عالمي، بعضهم الشرق الأوسط لأول مرة.