"نشف ومات".. تصريحات وزير صحة عربي حول "كورونا" تثير ضجة"

أعلن عدم تسجيل أية إصابة محلية.. وقال: بلادنا باتت "نظيفة" من الوباء

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، خلوّ المملكة الأردنية من إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد؛ مؤكدًا أن الفيروس قد "مات"، وأن البلاد باتت نظيفة من الوباء.

وقال جابر في حديثه مع قناة "المملكة" الأردنية: إن "الفيروس "نشف ومات" في الأردن؛ في إشارة إلى عدم انتقال العدوى بين المتواجدين في البلاد؛ مضيفًا: "جميع الحالات التي سُجلت قادمةٌ من الخارج، وأن حالات انتقال العدوى التي شهدتها البلاد في بداية الأزمة لم تعد موجودة".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1121، وتوزعت الإصابات العشر الجديدة كالتالي: 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري.