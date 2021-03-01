النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بومبيو": إدارة "بايدن" تريد جعل السعودية عدوًّا لأمريكا وهي شريك مهم

أشار إلى مسؤولية إيران عن عمليات قتل في أنحاء العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو: "إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تجعل من السعودية عدوًّا للولايات المتحدة، بينما هي شريك أمني مهم"، بحسب ما أورد اليوم الاثنين موقع "روسيا اليوم".

وأضاف في حديث لقناة "فوكس نيوز" تعليقًا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي: "هذه الإدارة تريد أن تأخذ هذا الشريك الأمني المهم لأمريكا، وتجعله عدوًّا، ويريدون أن يجلسوا ويبرموا صفقات مع الإيرانيين الذين قتلوا أشخاصًا في جميع أنحاء العالم".

وتابع "بومبيو" قائلاً: "إذا كنت تبحث عن عمليات قتل إقليمية فعليك أن تنظر إلى المرشد علي خامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف والرئيس حسن روحاني، وليس في السعودية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بومبيو": إدارة "بايدن" تريد جعل السعودية عدوًّا لأمريكا وهي شريك مهم
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو: "إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تجعل من السعودية عدوًّا للولايات المتحدة، بينما هي شريك أمني مهم"، بحسب ما أورد اليوم الاثنين موقع "روسيا اليوم".

وأضاف في حديث لقناة "فوكس نيوز" تعليقًا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي: "هذه الإدارة تريد أن تأخذ هذا الشريك الأمني المهم لأمريكا، وتجعله عدوًّا، ويريدون أن يجلسوا ويبرموا صفقات مع الإيرانيين الذين قتلوا أشخاصًا في جميع أنحاء العالم".

وتابع "بومبيو" قائلاً: "إذا كنت تبحث عن عمليات قتل إقليمية فعليك أن تنظر إلى المرشد علي خامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف والرئيس حسن روحاني، وليس في السعودية".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
09:41 PM

"بومبيو": إدارة "بايدن" تريد جعل السعودية عدوًّا لأمريكا وهي شريك مهم

أشار إلى مسؤولية إيران عن عمليات قتل في أنحاء العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
16,971

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو: "إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تجعل من السعودية عدوًّا للولايات المتحدة، بينما هي شريك أمني مهم"، بحسب ما أورد اليوم الاثنين موقع "روسيا اليوم".

وأضاف في حديث لقناة "فوكس نيوز" تعليقًا على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي: "هذه الإدارة تريد أن تأخذ هذا الشريك الأمني المهم لأمريكا، وتجعله عدوًّا، ويريدون أن يجلسوا ويبرموا صفقات مع الإيرانيين الذين قتلوا أشخاصًا في جميع أنحاء العالم".

وتابع "بومبيو" قائلاً: "إذا كنت تبحث عن عمليات قتل إقليمية فعليك أن تنظر إلى المرشد علي خامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف والرئيس حسن روحاني، وليس في السعودية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,841
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,402
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,926

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة