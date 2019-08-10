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مسجد نمرة.. تعرف على الخطباء وأكثرهم اعتلاءً للمنبر وأولى الخطب

عددهم 10 سبعة منهم ينتمون لآل الشّيخ خطبوا خلال 94 عامًا

على مدى 97 عامًا شهد مسجد نمرة في مشعر عرفات عددًا من الخطباء؛ حيث اختلفت الروايات في عدد سنوات بعض منهم، وشككت روايات أخرى في صعود بعض الخطباء لمنبر نمرة.

وفي هذا الإطار يؤكد الكاتب والمدون أحمد بن عبدالمحسن العساف، في حديثه لـ"سبق"؛ أنّه في سنة 1343 تقدّم الشّيخ محمّد بن عبدالّلطيف بن عبدالرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبدالوهّاب لمنبر نمرة في يوم عرفة، وخطب في المصلين بعد إذن الملك عبدالعزيز؛ كما ذكرت صحيفة أم القرى في عددها رقم (28) الصّادر يوم الجمعة الثّامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1343هـ.

وأضاف العساف أنه في عام 1344 خطب الشّيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمّد بن عبدالوهّاب، وظلّ خطيبًا حتى عام 1369؛ أي لمدة ربع قرن، فلم أعثر على خبر يؤكدها إلّا عن موسم حج عام 1351 كما في العدد رقم (52) من صحيفة صوت الحجاز الصّادر في 15 من شهر ذي الحجة عام 1351، وجميع الرّوايات الشّفهيّة تشير إليه خلال المدّة المذكورة.

وتابع بقوله: وفي موسم حج عام 1370 خطب في الموسم الشّيخ محمّد بن عبدالله بن حسن آل الشّيخ؛ حسبما ورد في صحيفة أم القرى ضمن عددها رقم (1379) الصّادر في ١٧ من شهر ذي الحجّة عام 1370، بينما اعتلى منبر عرفة منذ عام 1377 حتى عام 1398 الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشّيخ؛ طبقًا لما روي لي، وأشارت إلى ذلك بعض المصادر دون تحديد السّنوات، ولم يتمكن الشّيخ من إلقاء الخطبة عام 1399، بسبب سفره للعلاج؛ حيث صعد لمنبر نمرة في تلك السّنة الشّيخ صالح بن محمّد الّلحيدان، وهذه الخطبة محفوظة في موقع اليوتيوب؛ وربّما تكون ثاني خطبة متاحة على هذا الموقع من خطب جامع نمرة في يوم عرفة.

وواصل: وأوّل خطبة وجدتها محفوظة كانت للشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن عام 1398، مع أنّ البث التّلفزيوني المباشر لمناسك يوم عرفة بدأ منذ عام 1394، كما جاء في عدد صحيفة أم القرى رقم (2557) وتاريخ 20 من شهر ذي الحجّة عام 1394، بينما بدأ تسجيل الموسم تلفزيونيًّا من عام 1391؛ طبقًا لما ورد في سيرة الدكتور عبدالرّحمن الشبيلي المنشورة أخيرًا.

ثمّ عاد الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن إلى إلقاء خطبة عرفة عامي 1400، و1401، واعتذر عنها إلى أن توفي عام 1410 عن أربعة وسبعين عامًا، علمًا أنّه في عام 1381 تولّى الشّيخ عبدالعزيز الخطابة في المسجد الحرام، وجامع نمرة، وكان وزيرًا للمعارف أيضًا، وفي عام 1396 كان رئيسًا لهيئات الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وخطيبًا لعرفة؛ خلفه الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشّيخ حفيد أوّل خطيب لجامع نمرة في العهد السّعودي، وقضى الشّيخ عبدالعزيز على المنبر أطول فترة متواصلة فيما يبدو لي؛ حيث خطب منذ موسم حج عام 1402 حتى موسم حج عام 1436، وكانت أوّل سنتين بتكليف مؤقت، ثمّ صار التّكليف دائمًا، وجمع إمامة مسجد نمرة مع منصب مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة الإفتاء، إلى أن اعتذر عن الخطابة لأسباب صحيّة.



وفي عام 1437 صعد إلى منبر عرفة الشّيخ الدكتور عبدالرّحمن بن عبدالعزيز السّديس إمام الحرم المكي ورئيس شؤون الحرمين، وفي عام 1438 خطب في مسجد نمرة الشّيخ الدكتور سعد بن ناصر الشّثري عضو هيئة كبار العلماء، وعاد المنبر عام 1439 إلى أسرة آل الشّيخ؛ حيث صعد عليه إمام وخطيب المسجد النّبوي الشّريف الشّيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشّيخ، حتى وصل هذا العام 1440 للدكتور محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

مؤكداً؛ وبناء على ما سبق، يكون عدد خطباء مسجد نمرة منذ عام 1343 حتى عام 1440 عشرة خطباء؛ سبعة منهم ينتمون إلى أسرة آل الشّيخ، خطبوا خلال أربعة وتسعين عامًا.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسجد نمرة.. تعرف على الخطباء وأكثرهم اعتلاءً للمنبر وأولى الخطب
سبق

على مدى 97 عامًا شهد مسجد نمرة في مشعر عرفات عددًا من الخطباء؛ حيث اختلفت الروايات في عدد سنوات بعض منهم، وشككت روايات أخرى في صعود بعض الخطباء لمنبر نمرة.

وفي هذا الإطار يؤكد الكاتب والمدون أحمد بن عبدالمحسن العساف، في حديثه لـ"سبق"؛ أنّه في سنة 1343 تقدّم الشّيخ محمّد بن عبدالّلطيف بن عبدالرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبدالوهّاب لمنبر نمرة في يوم عرفة، وخطب في المصلين بعد إذن الملك عبدالعزيز؛ كما ذكرت صحيفة أم القرى في عددها رقم (28) الصّادر يوم الجمعة الثّامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1343هـ.

وأضاف العساف أنه في عام 1344 خطب الشّيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمّد بن عبدالوهّاب، وظلّ خطيبًا حتى عام 1369؛ أي لمدة ربع قرن، فلم أعثر على خبر يؤكدها إلّا عن موسم حج عام 1351 كما في العدد رقم (52) من صحيفة صوت الحجاز الصّادر في 15 من شهر ذي الحجة عام 1351، وجميع الرّوايات الشّفهيّة تشير إليه خلال المدّة المذكورة.

وتابع بقوله: وفي موسم حج عام 1370 خطب في الموسم الشّيخ محمّد بن عبدالله بن حسن آل الشّيخ؛ حسبما ورد في صحيفة أم القرى ضمن عددها رقم (1379) الصّادر في ١٧ من شهر ذي الحجّة عام 1370، بينما اعتلى منبر عرفة منذ عام 1377 حتى عام 1398 الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشّيخ؛ طبقًا لما روي لي، وأشارت إلى ذلك بعض المصادر دون تحديد السّنوات، ولم يتمكن الشّيخ من إلقاء الخطبة عام 1399، بسبب سفره للعلاج؛ حيث صعد لمنبر نمرة في تلك السّنة الشّيخ صالح بن محمّد الّلحيدان، وهذه الخطبة محفوظة في موقع اليوتيوب؛ وربّما تكون ثاني خطبة متاحة على هذا الموقع من خطب جامع نمرة في يوم عرفة.

وواصل: وأوّل خطبة وجدتها محفوظة كانت للشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن عام 1398، مع أنّ البث التّلفزيوني المباشر لمناسك يوم عرفة بدأ منذ عام 1394، كما جاء في عدد صحيفة أم القرى رقم (2557) وتاريخ 20 من شهر ذي الحجّة عام 1394، بينما بدأ تسجيل الموسم تلفزيونيًّا من عام 1391؛ طبقًا لما ورد في سيرة الدكتور عبدالرّحمن الشبيلي المنشورة أخيرًا.

ثمّ عاد الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن إلى إلقاء خطبة عرفة عامي 1400، و1401، واعتذر عنها إلى أن توفي عام 1410 عن أربعة وسبعين عامًا، علمًا أنّه في عام 1381 تولّى الشّيخ عبدالعزيز الخطابة في المسجد الحرام، وجامع نمرة، وكان وزيرًا للمعارف أيضًا، وفي عام 1396 كان رئيسًا لهيئات الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وخطيبًا لعرفة؛ خلفه الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشّيخ حفيد أوّل خطيب لجامع نمرة في العهد السّعودي، وقضى الشّيخ عبدالعزيز على المنبر أطول فترة متواصلة فيما يبدو لي؛ حيث خطب منذ موسم حج عام 1402 حتى موسم حج عام 1436، وكانت أوّل سنتين بتكليف مؤقت، ثمّ صار التّكليف دائمًا، وجمع إمامة مسجد نمرة مع منصب مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة الإفتاء، إلى أن اعتذر عن الخطابة لأسباب صحيّة.



وفي عام 1437 صعد إلى منبر عرفة الشّيخ الدكتور عبدالرّحمن بن عبدالعزيز السّديس إمام الحرم المكي ورئيس شؤون الحرمين، وفي عام 1438 خطب في مسجد نمرة الشّيخ الدكتور سعد بن ناصر الشّثري عضو هيئة كبار العلماء، وعاد المنبر عام 1439 إلى أسرة آل الشّيخ؛ حيث صعد عليه إمام وخطيب المسجد النّبوي الشّريف الشّيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشّيخ، حتى وصل هذا العام 1440 للدكتور محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

مؤكداً؛ وبناء على ما سبق، يكون عدد خطباء مسجد نمرة منذ عام 1343 حتى عام 1440 عشرة خطباء؛ سبعة منهم ينتمون إلى أسرة آل الشّيخ، خطبوا خلال أربعة وتسعين عامًا.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:03 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:33 PM

مسجد نمرة.. تعرف على الخطباء وأكثرهم اعتلاءً للمنبر وأولى الخطب

عددهم 10 سبعة منهم ينتمون لآل الشّيخ خطبوا خلال 94 عامًا

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رائد القرفي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
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على مدى 97 عامًا شهد مسجد نمرة في مشعر عرفات عددًا من الخطباء؛ حيث اختلفت الروايات في عدد سنوات بعض منهم، وشككت روايات أخرى في صعود بعض الخطباء لمنبر نمرة.

وفي هذا الإطار يؤكد الكاتب والمدون أحمد بن عبدالمحسن العساف، في حديثه لـ"سبق"؛ أنّه في سنة 1343 تقدّم الشّيخ محمّد بن عبدالّلطيف بن عبدالرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبدالوهّاب لمنبر نمرة في يوم عرفة، وخطب في المصلين بعد إذن الملك عبدالعزيز؛ كما ذكرت صحيفة أم القرى في عددها رقم (28) الصّادر يوم الجمعة الثّامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1343هـ.

وأضاف العساف أنه في عام 1344 خطب الشّيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمّد بن عبدالوهّاب، وظلّ خطيبًا حتى عام 1369؛ أي لمدة ربع قرن، فلم أعثر على خبر يؤكدها إلّا عن موسم حج عام 1351 كما في العدد رقم (52) من صحيفة صوت الحجاز الصّادر في 15 من شهر ذي الحجة عام 1351، وجميع الرّوايات الشّفهيّة تشير إليه خلال المدّة المذكورة.

وتابع بقوله: وفي موسم حج عام 1370 خطب في الموسم الشّيخ محمّد بن عبدالله بن حسن آل الشّيخ؛ حسبما ورد في صحيفة أم القرى ضمن عددها رقم (1379) الصّادر في ١٧ من شهر ذي الحجّة عام 1370، بينما اعتلى منبر عرفة منذ عام 1377 حتى عام 1398 الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشّيخ؛ طبقًا لما روي لي، وأشارت إلى ذلك بعض المصادر دون تحديد السّنوات، ولم يتمكن الشّيخ من إلقاء الخطبة عام 1399، بسبب سفره للعلاج؛ حيث صعد لمنبر نمرة في تلك السّنة الشّيخ صالح بن محمّد الّلحيدان، وهذه الخطبة محفوظة في موقع اليوتيوب؛ وربّما تكون ثاني خطبة متاحة على هذا الموقع من خطب جامع نمرة في يوم عرفة.

وواصل: وأوّل خطبة وجدتها محفوظة كانت للشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن عام 1398، مع أنّ البث التّلفزيوني المباشر لمناسك يوم عرفة بدأ منذ عام 1394، كما جاء في عدد صحيفة أم القرى رقم (2557) وتاريخ 20 من شهر ذي الحجّة عام 1394، بينما بدأ تسجيل الموسم تلفزيونيًّا من عام 1391؛ طبقًا لما ورد في سيرة الدكتور عبدالرّحمن الشبيلي المنشورة أخيرًا.

ثمّ عاد الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن إلى إلقاء خطبة عرفة عامي 1400، و1401، واعتذر عنها إلى أن توفي عام 1410 عن أربعة وسبعين عامًا، علمًا أنّه في عام 1381 تولّى الشّيخ عبدالعزيز الخطابة في المسجد الحرام، وجامع نمرة، وكان وزيرًا للمعارف أيضًا، وفي عام 1396 كان رئيسًا لهيئات الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وخطيبًا لعرفة؛ خلفه الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشّيخ حفيد أوّل خطيب لجامع نمرة في العهد السّعودي، وقضى الشّيخ عبدالعزيز على المنبر أطول فترة متواصلة فيما يبدو لي؛ حيث خطب منذ موسم حج عام 1402 حتى موسم حج عام 1436، وكانت أوّل سنتين بتكليف مؤقت، ثمّ صار التّكليف دائمًا، وجمع إمامة مسجد نمرة مع منصب مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة الإفتاء، إلى أن اعتذر عن الخطابة لأسباب صحيّة.



وفي عام 1437 صعد إلى منبر عرفة الشّيخ الدكتور عبدالرّحمن بن عبدالعزيز السّديس إمام الحرم المكي ورئيس شؤون الحرمين، وفي عام 1438 خطب في مسجد نمرة الشّيخ الدكتور سعد بن ناصر الشّثري عضو هيئة كبار العلماء، وعاد المنبر عام 1439 إلى أسرة آل الشّيخ؛ حيث صعد عليه إمام وخطيب المسجد النّبوي الشّريف الشّيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشّيخ، حتى وصل هذا العام 1440 للدكتور محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

مؤكداً؛ وبناء على ما سبق، يكون عدد خطباء مسجد نمرة منذ عام 1343 حتى عام 1440 عشرة خطباء؛ سبعة منهم ينتمون إلى أسرة آل الشّيخ، خطبوا خلال أربعة وتسعين عامًا.

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