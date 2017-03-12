النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبراء أمميون يحذرون من استهداف الصحفيين من قِبل النظام الإيراني

أكدوا أن عائلات الصحفيين بطهران واجهت مضايقات وتخويفًا من السلطات

أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء استهداف الصحفيين من قِبل النظام الإيراني.

وتفصيلاً، أشار الخبراء في بيان ، اليوم الأربعاء، إلى أن الصحفيين العاملين في عددٍ من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية خارج إيران، يواجهون التهديدات والتحقيقات الجنائية والمراقبة غير القانونية وتجميد الأصول والتشهير والمضايقة من قِبل السلطات الإيرانية، إلى جانب استهداف العديد منهم بسبب التحدث علانية بشأن المضايقات التي يواجهونها وسعيهم للحصول على الحماية من الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن عائلات الصحفيين المقيمة في إيران، واجهت مضايقات وتخويفًا من قِبل السلطات الإيرانية، ففي بعض الحالات حُرم أفراد هذه الأسر من حريتهم واحتجزوا في ظروف مهينة.

وجدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم النظام الإيراني إلى وقف التخويف والمضايقة والتهديدات، بما في ذلك تهديدات بالقتل، ضد صحفيي "بي بي سي" وصحفيين آخرين يعملون خارج إيران لصالح وسائل إعلام إخبارية ناطقة باللغة الفارسية، فضلاً عن أعمال انتقامية ضد أفراد أسرهم في إيران، وهو ما قد يشكّل انتهاكات متعددة لالتزامات إيران الدولية بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

وحث بيان الخبراء جميع الدول التي يقيم فيها هؤلاء الصحفيون، مثل المملكة المتحدة، على اتخاذ إجراءات فورية في تنفيذ الضمانات لحماية سلامة الصحفيين وعائلاتهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
خبراء أمميون يحذرون من استهداف الصحفيين من قِبل النظام الإيراني
سبق

أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء استهداف الصحفيين من قِبل النظام الإيراني.

وتفصيلاً، أشار الخبراء في بيان ، اليوم الأربعاء، إلى أن الصحفيين العاملين في عددٍ من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية خارج إيران، يواجهون التهديدات والتحقيقات الجنائية والمراقبة غير القانونية وتجميد الأصول والتشهير والمضايقة من قِبل السلطات الإيرانية، إلى جانب استهداف العديد منهم بسبب التحدث علانية بشأن المضايقات التي يواجهونها وسعيهم للحصول على الحماية من الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن عائلات الصحفيين المقيمة في إيران، واجهت مضايقات وتخويفًا من قِبل السلطات الإيرانية، ففي بعض الحالات حُرم أفراد هذه الأسر من حريتهم واحتجزوا في ظروف مهينة.

وجدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم النظام الإيراني إلى وقف التخويف والمضايقة والتهديدات، بما في ذلك تهديدات بالقتل، ضد صحفيي "بي بي سي" وصحفيين آخرين يعملون خارج إيران لصالح وسائل إعلام إخبارية ناطقة باللغة الفارسية، فضلاً عن أعمال انتقامية ضد أفراد أسرهم في إيران، وهو ما قد يشكّل انتهاكات متعددة لالتزامات إيران الدولية بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

وحث بيان الخبراء جميع الدول التي يقيم فيها هؤلاء الصحفيون، مثل المملكة المتحدة، على اتخاذ إجراءات فورية في تنفيذ الضمانات لحماية سلامة الصحفيين وعائلاتهم.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:02 AM

خبراء أمميون يحذرون من استهداف الصحفيين من قِبل النظام الإيراني

أكدوا أن عائلات الصحفيين بطهران واجهت مضايقات وتخويفًا من السلطات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
0
301

أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء استهداف الصحفيين من قِبل النظام الإيراني.

وتفصيلاً، أشار الخبراء في بيان ، اليوم الأربعاء، إلى أن الصحفيين العاملين في عددٍ من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية خارج إيران، يواجهون التهديدات والتحقيقات الجنائية والمراقبة غير القانونية وتجميد الأصول والتشهير والمضايقة من قِبل السلطات الإيرانية، إلى جانب استهداف العديد منهم بسبب التحدث علانية بشأن المضايقات التي يواجهونها وسعيهم للحصول على الحماية من الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن عائلات الصحفيين المقيمة في إيران، واجهت مضايقات وتخويفًا من قِبل السلطات الإيرانية، ففي بعض الحالات حُرم أفراد هذه الأسر من حريتهم واحتجزوا في ظروف مهينة.

وجدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم النظام الإيراني إلى وقف التخويف والمضايقة والتهديدات، بما في ذلك تهديدات بالقتل، ضد صحفيي "بي بي سي" وصحفيين آخرين يعملون خارج إيران لصالح وسائل إعلام إخبارية ناطقة باللغة الفارسية، فضلاً عن أعمال انتقامية ضد أفراد أسرهم في إيران، وهو ما قد يشكّل انتهاكات متعددة لالتزامات إيران الدولية بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

وحث بيان الخبراء جميع الدول التي يقيم فيها هؤلاء الصحفيون، مثل المملكة المتحدة، على اتخاذ إجراءات فورية في تنفيذ الضمانات لحماية سلامة الصحفيين وعائلاتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,361
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,328
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,365

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة