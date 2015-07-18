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"الصحة": "937" يقدم أكثر من 46 ألف استشارة طبية خلال أسبوع

أنهى إجراء 248 طلبًا للنقل من مستشفى لآخر وتلقى 11129 بلاغًا

قام مركز صحة (937) بحجز (58914) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تلقى (11129) بلاغًا، وأنهى إجراء (248) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم (46590) استشارة طبية خلال نفس الفترة؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (170216) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (53335) استفسارًا.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى؛ لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ يُنشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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"الصحة": "937" يقدم أكثر من 46 ألف استشارة طبية خلال أسبوع
سبق

قام مركز صحة (937) بحجز (58914) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تلقى (11129) بلاغًا، وأنهى إجراء (248) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم (46590) استشارة طبية خلال نفس الفترة؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (170216) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (53335) استفسارًا.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى؛ لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ يُنشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
09:33 AM

"الصحة": "937" يقدم أكثر من 46 ألف استشارة طبية خلال أسبوع

أنهى إجراء 248 طلبًا للنقل من مستشفى لآخر وتلقى 11129 بلاغًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز صحة (937) بحجز (58914) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تلقى (11129) بلاغًا، وأنهى إجراء (248) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم (46590) استشارة طبية خلال نفس الفترة؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (170216) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (53335) استفسارًا.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى؛ لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة؛ إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ يُنشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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