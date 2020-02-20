النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب فيروس كورونا.. إغلاق محطة مترو جنوب العاصمة طهران

إثر رصد حالة لسائح ألماني يُحتمل أنه مصاب بالمرض

أغلقت السلطات الإيرانية محطة مترو جنوب العاصمة طهران، إثر رصد حالة لسائح ألماني يُحتمل أنه مصاب بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت إدارة خطوط قطارات أنفاق المترو في طهران: إنه تم إغلاق محطة "شوش" الواقعة جنوب العاصمة، إثر رصد حالة يحتمل إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدة نقل المشتبه بمرضه إلى المشفى على الفور، وأنه جارٍ تعقيم المحطة.


وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا: إن سائحًا ألمانيًّا شوهد يبصق على الأرض داخل المحطة.

وأشار النشطاء إلى أن رجل شرطة في المحطة استدعى الإسعاف بعد أن شاهد سوء حالة السائح؛ طبقًا لـ(RT).

فيروس كورونا الجديد طهران

الرئيسية/ محطات

اعلان
بسبب فيروس كورونا.. إغلاق محطة مترو جنوب العاصمة طهران
سبق

أغلقت السلطات الإيرانية محطة مترو جنوب العاصمة طهران، إثر رصد حالة لسائح ألماني يُحتمل أنه مصاب بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت إدارة خطوط قطارات أنفاق المترو في طهران: إنه تم إغلاق محطة "شوش" الواقعة جنوب العاصمة، إثر رصد حالة يحتمل إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدة نقل المشتبه بمرضه إلى المشفى على الفور، وأنه جارٍ تعقيم المحطة.


وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا: إن سائحًا ألمانيًّا شوهد يبصق على الأرض داخل المحطة.

وأشار النشطاء إلى أن رجل شرطة في المحطة استدعى الإسعاف بعد أن شاهد سوء حالة السائح؛ طبقًا لـ(RT).

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
04:47 PM

بسبب فيروس كورونا.. إغلاق محطة مترو جنوب العاصمة طهران

إثر رصد حالة لسائح ألماني يُحتمل أنه مصاب بالمرض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
583

أغلقت السلطات الإيرانية محطة مترو جنوب العاصمة طهران، إثر رصد حالة لسائح ألماني يُحتمل أنه مصاب بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت إدارة خطوط قطارات أنفاق المترو في طهران: إنه تم إغلاق محطة "شوش" الواقعة جنوب العاصمة، إثر رصد حالة يحتمل إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدة نقل المشتبه بمرضه إلى المشفى على الفور، وأنه جارٍ تعقيم المحطة.


وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا: إن سائحًا ألمانيًّا شوهد يبصق على الأرض داخل المحطة.

وأشار النشطاء إلى أن رجل شرطة في المحطة استدعى الإسعاف بعد أن شاهد سوء حالة السائح؛ طبقًا لـ(RT).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,915
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,473
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,818

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة