هطلت على منطقة الباحة، أمطار من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد، شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظة بلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعدد من متنزهات المنطقة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

أمطار من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-11 هطلت على منطقة الباحة، أمطار من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد، شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظة بلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعدد من متنزهات المنطقة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .



11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 10:20 AM

أمطار من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة





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هطلت على منطقة الباحة، أمطار من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد، شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظة بلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعدد من متنزهات المنطقة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

