النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ستُطَوَر جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ"

اعتماد مواقع فنادق "4" جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر

المدينة.. ضبط موقع مخالف لتصنيع السوبيا وإتلاف 600 كيس مُهَيّأ للتوزيع

فيما أتلفت فِرَق الأمانة 30 عبوة بودرة ونكهات ألوان صناعية منتهية الصلاحية

ضبطت الفِرَق الرقابية في أمانة المدينة المنورة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، موقعًا مخالفًا لتصنيع مشروب السوبيا باستخدام مواد منتهية الصلاحية؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية 30 عبوة بودرة ونكهات ألوان صناعية منتهية الصلاحية، وأكثر من 600 كيس سوبيا جاهز للبيع والتوزيع، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظة وجود مخالفات بلدية؛ يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة.. ضبط موقع مخالف لتصنيع السوبيا وإتلاف 600 كيس مُهَيّأ للتوزيع
سبق

ضبطت الفِرَق الرقابية في أمانة المدينة المنورة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، موقعًا مخالفًا لتصنيع مشروب السوبيا باستخدام مواد منتهية الصلاحية؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية 30 عبوة بودرة ونكهات ألوان صناعية منتهية الصلاحية، وأكثر من 600 كيس سوبيا جاهز للبيع والتوزيع، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظة وجود مخالفات بلدية؛ يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:53 AM

المدينة.. ضبط موقع مخالف لتصنيع السوبيا وإتلاف 600 كيس مُهَيّأ للتوزيع

فيما أتلفت فِرَق الأمانة 30 عبوة بودرة ونكهات ألوان صناعية منتهية الصلاحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
537

ضبطت الفِرَق الرقابية في أمانة المدينة المنورة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، موقعًا مخالفًا لتصنيع مشروب السوبيا باستخدام مواد منتهية الصلاحية؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية 30 عبوة بودرة ونكهات ألوان صناعية منتهية الصلاحية، وأكثر من 600 كيس سوبيا جاهز للبيع والتوزيع، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظة وجود مخالفات بلدية؛ يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,718
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,412
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,788
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,794

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة