المدينة.. ضبط موقع مخالف لتصنيع السوبيا وإتلاف 600 كيس مُهَيّأ للتوزيع

فيما أتلفت فِرَق الأمانة 30 عبوة بودرة ونكهات ألوان صناعية منتهية الصلاحية

ضبطت الفِرَق الرقابية في أمانة المدينة المنورة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، موقعًا مخالفًا لتصنيع مشروب السوبيا باستخدام مواد منتهية الصلاحية؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية 30 عبوة بودرة ونكهات ألوان صناعية منتهية الصلاحية، وأكثر من 600 كيس سوبيا جاهز للبيع والتوزيع، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظة وجود مخالفات بلدية؛ يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.